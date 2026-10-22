NewTuscia – VITERBO – Prosegue la terza edizione di “Solidarietà in Musica”, la rassegna organizzata dall’Associazione e Centro Studi “Cesare Dobici”, che unisce la bellezza della musica e dello spettacolo all’impegno sociale.

Dopo il successo del concerto inaugurale “Musica senza tempo”, tenutosi il 27 settembre nella Sala Alessandro IV del Palazzo dei Papi, il secondo appuntamento è in programma venerdì 23 ottobre, alle ore 21, al Teatro San Leonardo di Viterbo, con “FRANCESCO”, una coinvolgente commedia musicale liberamente ispirata al celebre “Forza venite gente”.

A portare in scena lo spettacolo sarà la Nuova Compagnia Teatrale Sammartinese “Danilo Morucci”, con la regia di Mario Cutigni, in collaborazione con il Nuovo Centro Danza, la cui partecipazione arricchirà la rappresentazione con momenti coreografici.

Attraverso musica, canto, recitazione e danza, lo spettacolo racconta la straordinaria vicenda umana e spirituale di San Francesco d’Assisi, ripercorrendone le scelte, gli ideali e il messaggio universale di pace, amore e fraternità.

Una storia senza tempo, capace di emozionare e coinvolgere spettatori di ogni età, grazie a melodie suggestive, momenti di intensa partecipazione e alla forza espressiva del teatro musicale.

La rassegna “Solidarietà in Musica – III edizione”, con la direzione artistica di Loredana Serafini e Ferdinando Bastianini, giunta al suo terzo anno, si conferma un’importante occasione di incontro e collaborazione tra artisti, musicisti e realtà culturali di diversa provenienza, uniti dal desiderio di mettere il proprio talento al servizio di un progetto che coniuga cultura e solidarietà.

Anche quest’anno la manifestazione è dedicata a Eta Beta ODV, associazione impegnata da anni nella promozione dell’inclusione sociale, della partecipazione e della valorizzazione delle capacità e delle potenzialità di ogni persona.

La manifestazione si realizza con il sostegno della Fondazione Carivit, di Banca Lazio Nord e di ANCE, con il contributo del Comune di Viterbo e grazie alla preziosa partecipazione dei numerosi sponsor che hanno scelto di condividere e sostenere le finalità culturali e solidali dell’iniziativa.

“FRANCESCO” sarà quindi non soltanto un’occasione per assistere a uno spettacolo ricco di emozioni, ma anche un’opportunità per sostenere una realtà che svolge un’importante attività sociale.