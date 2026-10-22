Romoli e Ciarlanti: “I continui danneggiamenti sottraggono risorse al miglioramento delle scuole”

NewTuscia – VITERBO – La Provincia di Viterbo prosegue il proprio impegno per il miglioramento, la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio, attraverso un programma di interventi che interessa numerosi istituti superiori della Tuscia. Un lavoro costante che deve tuttavia confrontarsi con il ripetersi di episodi di danneggiamento delle strutture, con conseguenti disagi per studenti e personale scolastico e ulteriori costi a carico dell’amministrazione provinciale.

Porte rotte, buchi nelle pareti, lavandini smontati, servizi igienici resi inutilizzabili e connessioni aeree smontate all’interno di una palestra in tensostruttura sono alcuni dei danni che richiedono ripetuti interventi di ripristino. Situazioni che, oltre a compromettere la fruibilità degli ambienti scolastici, costringono la Provincia a impiegare risorse economiche e personale per riparazioni che potrebbero essere evitate. Di fronte al ripetersi di questi episodi, l’amministrazione provinciale intende rafforzare la collaborazione con i dirigenti scolastici per individuare i responsabili dei danneggiamenti e valutare le conseguenti iniziative nelle sedi competenti.

Prosegue intanto il programma di interventi sull’edilizia scolastica, che comprende le palestre realizzate a Montalto di Castro, Nepi e Bassano Romano, quella di Acquapendente in fase conclusiva e le tre nuove palestre a Caprarola, Civita Castellana e presso l’ITT Leonardo da Vinci di Viterbo. Sono stati inoltre realizzati interventi di manutenzione e riqualificazione degli istituti Orioli e Buratti, mentre proseguono i lavori sulle aree esterne dell’ITT Leonardo da Vinci di Viterbo e le opere di adeguamento sismico negli edifici scolastici di Tarquinia.

“Stiamo portando avanti numerosi interventi per migliorare la sicurezza e la qualità degli edifici scolastici del territorio – dichiara il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Francesco Ciarlanti –. È avvilente dover destinare continuamente risorse alla riparazione di danni che potrebbero essere evitati. Ogni porta rotta, ogni bagno danneggiato rappresenta un costo per la collettività e sottrae fondi che potrebbero essere utilizzati per migliorare le nostre scuole. Il nostro impegno è garantire ambienti adeguati a studenti e personale scolastico, ma è necessario che questo lavoro venga rispettato”.

“Le scuole sono un patrimonio della collettività e come tale devono essere rispettate e tutelate – dichiara il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli –. Continueremo a investire per garantire strutture sempre più sicure e funzionali, ma non possiamo accettare che questi sforzi siano compromessi da continui danneggiamenti. Lavoreremo insieme ai dirigenti scolastici per individuare i responsabili e contrastare il ripetersi di questi episodi. Deve finire questa situazione in cui i danni si verificano, nessuno sembra aver visto nulla, ma tutti sanno cosa accade. È un atteggiamento vergognoso che non può più essere tollerato. Chi danneggia una scuola danneggia un bene di tutti, a partire dagli stessi studenti. È necessario un impegno condiviso per tutelare il patrimonio pubblico e garantire che le risorse disponibili siano destinate al miglioramento degli istituti”.

Provincia di Viterbo