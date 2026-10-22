NewTuscia – CAPRAROLA – Le architetture musicali di Johann Sebastian Bach incontrano quelle di Palazzo Farnese per un pomeriggio dedicato alla grande musica barocca. Domenica 25 ottobre, alle ore 17.30, la Sala di Giove ospiterà il clavicembalista Simone Pierini, interprete delle celebri Variazioni Goldberg, tra i capolavori assoluti del repertorio musicale occidentale.
Per l’occasione, Pierini suonerà un clavicembalo copia dello strumento realizzato da Pascal Taskin a Parigi nel 1769, costruito da A. Di Maio. Il concerto è promosso dall’Associazione Musicale Karl Jenkins nell’ambito della rassegna I Concerti di Campagna.
L’appuntamento si inserisce nella programmazione culturale autunnale di Palazzo Farnese, nell’ambito delle attività promosse dall’Istituto Ville Monumentali della Tuscia, che valorizza il patrimonio storico-artistico dei suoi quattro complessi monumentali attraverso iniziative culturali, concerti, visite guidate e incontri rivolti al pubblico.
INFORMAZIONI
- Evento: Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg
- Interprete: Simone Pierini, clavicembalo
- Data: domenica 25 ottobre 2026
- Orario: ore 17.30
- Luogo: Sala di Giove, Palazzo Farnese, Caprarola (VT)
- Ingresso: concerto incluso nel biglietto di ingresso al Palazzo
- Prenotazione: 0761 646052
Informazioni su costi e orari di apertura: https://villemonumentalituscia.cultura.gov.it/