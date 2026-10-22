NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – E Dio vide…Magnifica Humanitas. La centralità dell’uomo nell’era digitale. Ne parlerà il prof. Alberto Lo Presti, docente presso l’Università LUMSA di Roma e presso l’ISSR “A. Trocchi” di Civita Castellana. Introdurrà i lavori S. E. Mons. Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana.

Occasione dell’iniziativa è la promulgazione della prima enciclica di papa Leone XIV “Magnifica Humanitas”, sulla protezione della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale, promulgata il 15 maggio u.s. L’enciclica Magnifica Humanitas chiede di custodire la dignità dell’uomo, che non va dissolta nella tecnocrazia, che non va snaturata con il transumanesimo e che non va ridotta alla sola efficienza, ma va vissuta come luogo di responsabilità, relazione e comunione.

L’evento, organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Trocchi” di Civita Castellana, dalla Caritas Diocesana e dalla Pastorale sociale e del lavoro diocesana, è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento o che, non avendone un’adeguata conoscenza, desiderino acquisirla.

Per info: pastoralesociale@diocesicivitacastellana.it