NewTuscia – CORCIANO – Un passo decisivo verso il futuro dell’istruzione e del territorio corcianese. La Giunta comunale di Corciano, guidata dal sindaco Lorenzo Pierotti, ha effettuato un sopralluogo ufficiale nel cantiere della nuova scuola secondaria di primo grado che sta sorgendo al Girasole a San Mariano.

La visita sul campo ha permesso agli amministratori di verificare di persona il rapido avanzamento dell’intervento: il cantiere ha infatti ufficialmente superato la soglia del 50% delle opere previste, confermando il pieno rispetto dei tempi di marcia. Il nuovo polo scolastico è pensato per offrire ambienti d’apprendimento all’avanguardia. La struttura ospiterà 12 aule didattiche, affiancate da 3 aule laboratorio dedicate ad attività pratiche, scientifiche e artistiche.

Tra le eccellenze del progetto spicca inoltre la realizzazione di un auditorium, uno spazio polifunzionale destinato non solo agli eventi scolastici e alla didattica, ma pensato anche come punto di aggregazione e centro culturale al servizio dell’intera comunità.

Il progetto vede la gestione diretta del cantiere da parte di Inail, che ne cura la realizzazione nell’ambito degli investimenti destinati all’edilizia scolastica d’eccellenza per poi cedere la struttura in comodato al comune. L’edificio è progettato secondo i più elevati standard di sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica.

«Vedere la struttura prendere forma giorno dopo giorno è una grande soddisfazione», ha evidenziato l’amministrazione nel corso della visita, sottolineando l’importanza strategica di garantire agli studenti di Corciano uno spazio sicuro, accogliente e moderno.

Superata la metà del percorso con il completamento delle strutture principali, i lavori proseguiranno e l’amministrazione comunale continuerà a monitorare da vicino l’evoluzione del cantiere fino alla consegna dell’opera ai ragazzi e alle famiglie del territorio.

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

Comune di Corciano