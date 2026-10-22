NewTuscia – ROMA – “Bene l’intervento del Governo Meloni con lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per sostenere il comparto agricolo e quello della pesca gravate dal caro gasolio.

Il centrodestra a tutti i livelli si sta dimostrando vicino alle istanze del tessuto imprenditoriale e produttivo, mitigando l’impatto provocato dai rincari del carburante e tutelando così il lavoro e il reddito delle aziende. All’azione del Governo e al grande lavoro svolto dal ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida si affianca l’attività della Regione Lazio che ha visto la Giunta Rocca, con l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo Righini, mettere in campo un pacchetto di misure straordinarie del valore di 75 milioni di euro in favore di famiglie e imprese per fronteggiare i costi energetici, con dieci milioni destinati all’agricoltura contro l’aumento del prezzo del gasolio.

L’azione congiunta e sinergica del Governo e della Regione Lazio, dimostra la volontà di sostenere i principali settori economici della Tuscia e del Lazio, evitando che l’incremento dei costi produttivi possa compromettere la capacità delle imprese di restare forti e competitive sui mercati”.

Così il presidente della Commissione Lavori pubblici e Ambiente della Camera Mauro Rotelli, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il presidente della Commissione Agricoltura Giulio Zelli.