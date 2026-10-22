NewTuscia – RIETI – Si è tenuta il 20 ottobre l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Centro Italia, alla vigilia del rinnovo degli organi della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo. L’incontro ha rappresentato l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto nel corso del mandato e per rivolgere i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito ai successi conseguiti dall’Ente camerale.

Durante la seduta, la Presidente Vincenza Bufacchi ha espresso la propria gratitudine all’intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori, sottolineando come l’impegno e la collaborazione istituzionale abbiano garantito il pieno e continuo funzionamento dell’Azienda. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alla dirigenza, nella figura del precedente Direttore Generale, Giancarlo Cipriano, e dell’attuale Direttore Generale, Stefano Gasbarra, per il costante supporto e la professionalità dimostrata.

«In questi anni l’Azienda Speciale Centro Italia ha svolto un lavoro di primissimo piano, portando a compimento numerose iniziative strategiche per la valorizzazione del tessuto imprenditoriale e delle eccellenze del territorio del Reatino e del Viterbese», ha dichiarato Vincenza Bufacchi. «Se questo lavoro ha portato a risultati importanti, il merito va anche a tutto il personale dell’Azienda, a cui va il mio più profondo apprezzamento».

A seguito delle parole della Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono intervenuti per ringraziarla formalmente per la dedizione e la guida dimostrate nel corso del mandato, augurandole i migliori successi per il proprio futuro personale e professionale.

Nel congedarsi, la Presidente Bufacchi ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori dell’Azienda Speciale, ringraziandoli per l’impegno profuso e per lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato l’intero percorso. La Presidente ha infine confermato che proseguirà il proprio impegno a favore delle imprese, tra cui quello per la promozione del Marchio REA qualità Reatina, e dello sviluppo del territorio anche nei suoi futuri ruoli, sottolineando come vi saranno certamente nuove occasioni di incontro e di lavoro comune.

Con la riunione del 20 ottobre si chiude un ciclo virtuoso di attività e progetti dedicati allo sviluppo economico, alla promozione turistica e alla crescita competitiva delle province di Rieti e Viterbo.