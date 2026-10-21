Alle ore 17,30, nella Sala Regia di Palazzo dei Priori, l’opera di Don Mario Brizi presentata da Barbara Aniello

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti di “Viterbo, sulle tracce di San Francesco”, il ciclo di iniziative promosse dal Comune di Viterbo in occasione del Giubileo Francescano. Il prossimo evento, in programma venerdì 23 ottobre alle ore 17,30 in sala Regia, a Palazzo dei Priori, sarà la presentazione del libro di Don Mario Brizi, dal titolo La Tuscia è storia – La Francigena e i Giubilei a Viterbo (Della Rocca editore). A dialogare con l’autore sarà Barbara Aniello, docente di iconografia cristiana alla Pontificia Università Gregoriana. Don Mario, attraverso le pagine di questa sua pubblicazione, conduce il lettore all’interno della storia dei Giubilei, della Via Francigena e della Tuscia. Un viaggio affascinante tra cammini, pellegrinaggi e vicende che hanno lasciato un segno. Ingresso libero.

Tutti gli eventi, in programma da settembre a gennaio, realizzati con la preziosa collaborazione di realtà associative, musicali, culturali, teatrali, artistiche e istituzionali, sono stati precedentemente illustrati a Palazzo dei Priori dalla sindaca Chiara Frontini insieme alla consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena, ai Cammini e al Giubileo Francescano Alessandra Croci.