NewTuscia – ROMA – “Un incremento di un milione e 200 mila euro è stato destinato dalla Giunta regionale all’Unitus per l’anno 2027 come contributo straordinario per il ripristino delle strutture di ricerca scientifica danneggiate dall’incendio del giugno 2025.
E’ quanto contenuto in un emendamento presentato dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini alla proposta di legge regionale n. 303 sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Con questo intervento la Regione conferma, anche per il 2027, l’impegno a sostenere l’Università degli Studi della Tuscia nella ricostruzione, dopo i 3 milioni già stanziati in precedenza in aggiunta agli oltre 22 milioni del Governo Meloni comunicati all’epoca dall’onorevole Mauro Rotelli.
Ringrazio la Giunta Rocca e l’assessore Righini per aver disposto questo ulteriore stanziamento, confermando come per l’Amministrazione regionale rappresenti una priorità la piena operatività dei locali adibiti alla ricerca scientifica dell’Ateneo, a favore delle professionalità che vi operano e dell’intera comunità universitaria”.
Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.