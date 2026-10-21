NewTuscia – VITERBO – Il secondo incontro della sezione viterbese della SFI è fissato per venerdì 30 ottobre e prevede un dialogo su fisica e filosofia.

La sezione “Pasquale Picone” della Società Filosofica Italiana (SFI) di Viterbo invita il pubblico del capoluogo e della Tuscia a partecipare al secondo incontro di quest’anno 2026/2027, un incontro dedicato a un tema di grande e urgente attualità che possiamo presentare con una domanda: qual’è l’immagine dell’universo che ci danno attualmente l’astrofisica e la filosofia?

Ne parleremo insieme alla Prof.ssa Fiorenza Donato, Ordinaria di Fisica teorica all’Università di Torino, e al Prof. Aurelio Rizzacasa, nostro Presidente onorario e già Ordinario di Filosofia morale presso l’Ateneo di Perugia.

La riunione, aperta al pubblico, si terrà a Viterbo, nella Sala delle Conferenze del Centro Diocesano di Documentazione (CeDiDo), situato in Piazza San Lorenzo, 6a (sotto il Palazzo Papale); l’appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 16,00. Si ricorda che le attività della SFI costituiscono aggiornamento per docenti e studenti riconosciuto dal MIUR.

In realtà, da almeno 400 anni e innanzitutto grazie alla Rivoluzione scientifica, è ormai venuto meno.il sogno della filosofia quale Regina delle scienze o scienza universale, perché ritenuta fondamento certo e indubitabile delle altre forme di sapere razionale dell’uomo; poi, però, durante il XX secolo si è venuta perdendo anche la certezza della veridicità delle scienze matematiche e fisiche che fino a tutto l’Ottocento sembrava scontata: così, ad es. per il fisico italiano Carlo Rovelli, non è possibile a tutt’oggi “mettere d’accordo” la relatività di Albert Einstein e la meccanica quantistica, anche perché.al fine di conoscere l’universo forse si può fare a meno del tempo, che, sempre secondo Rovelli, corrisponde soltanto al nostro modo di interpretare i rapporti tra le varie realtà del mondo, ma non fa parte di per sé della struttura dell’universo.

E così, se la fisica come scienza riconosce la problematicità delle proprie teorie e dei propri.enunciati, la filosofia contemporanea può di nuovo “far valere” le sue “criticabili ragioni”, perché da decenni è la grande e consapevole interprete della problematicità del conoscere e dell’agire dell’uomo. Per questo sembra oggi più che mai opportuno un franco e schietto dialogo tra le scienze matematiche e la filosofia: un dialogo che sia rispettoso dei rispettivi ambiti, metodi e procedimenti analitici e interpretativi, ma che riconosca l’urgenza di un confronto che promette di essere estremamente istruttivo e fecondo.

Di questo discuteranno una studiosa di fisica teorica, la Prof.ssa Fiorenza Donato, ed Aurelio.Rizzacasa, il quale, come attento studioso delle filosofie dell’esistenza, è da sempre impegnato a cercare di definire le possibilità teoriche e pratiche dell’uomo come essere aperto all’imprecisione e all’errore.

Visto il rilievo degli argomenti trattati, speriamo che l’incontro possa avere un uditorio vasto, attento e partecipe non solo tra gli insegnanti e gli appassionati della filosofia, ma anche tra i docenti e gli amanti delle discipline scientifiche.

Il Presidente