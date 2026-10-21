NewTuscia – ROMA – “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato oggi all’unanimità la proposta di legge intitolata “Disposizioni per la promozione dell’economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi” che ho presentato insieme alla collega Marietta Tidei e che è stata sottoscritta da vari consiglieri di maggioranza e opposizione. Il voto di oggi conclude un lungo iter svolto soprattutto nella Commissione Sanità e Politiche sociali che ha visto il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore, oltre alle associazioni di categoria e del mondo del volontariato, le cui proposte sono state in larga parte recepite nel testo oggi approvato. La proposta punta a costruire un sistema regionale integrato di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari mediante il recupero e la redistribuzione solidale delle eccedenze, la promozione della cultura del riuso e il sostegno alle reti territoriali di solidarietà. Fra le novità rientra l’introduzione del bollino ‘Lazio Solidale’, un riconoscimento volto a valorizzare e premiare le imprese e i soggetti privati, senza scopo di lucro o con finalità sociale, che adottano prassi avanzate di prevenzione degli sprechi e redistribuzione delle eccedenze.

Ringrazio la collega Marietta Tidei che ha condiviso con me l’ iniziativa dimostrando la massima unità d’intenti su un tema che rappresenta una priorità assoluta nella nostra regione, dove è sempre più necessario affermare una cultura della solidarietà fondata sul contrasto agli sprechi alimentari e sul sostegno alle fragilità economiche, alla luce dell’emergere delle nuove povertà. Ringrazio la Giunta Rocca, in particolare l’assessore alle Politiche sociali Massimiliano Maselli che sin da subito ha accolto e sostenuto l’ iniziativa legislativa e la presidente della Commissione Sanità Alessia Savo per il grande lavoro di raccordo svolto in sede di audizione con le tante realtà coinvolte. Un grazie anche all’ assessore al Bilancio Giancarlo Righini per l’impegno finanziario così come il presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci. Un grazie anche a tutti i consiglieri per aver condiviso l’iniziativa e aver contribuito, in fase emendativa, ad arricchirla di contenuti. Un grazie infine alle tante associazioni del territorio che durante le audizioni consiliari hanno offerto il loro contributo per rendere la legge più efficace e solidale. Oggi abbiamo scritto tutti insieme una grande pagina di civiltà, dimostrando ancora una volta come il Lazio sia una regione realmente inclusiva, valorizzando il cibo come bene essenziale per la coesione sociale e territoriale.”

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente della Commissione Sanità e Politiche sociali.