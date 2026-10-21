NewTuscia – ORTE – 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒊 𝒓𝒊𝒑𝒆𝒕𝒖𝒕𝒊 𝒆 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒕𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒔𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒊𝒕𝒊 𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂𝒅𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒂, 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒂 𝒊𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒓𝒊𝒑𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒛𝒛𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍’𝒂𝒍𝒕𝒆𝒛𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒇𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒔𝒊𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝑽𝒊𝒂 𝑫𝒆 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒔, 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒊𝒏 𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒂 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒆𝒈𝒏𝒂𝒍𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒊 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊, 𝒔𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒍’𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒉𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒆𝒅𝒖𝒕𝒐 𝒂𝒅 𝒂𝒗𝒗𝒊𝒔𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒍𝒂 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒂̀ 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒆𝒅𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒓𝒊𝒑𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒛𝒛𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂 𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒆𝒛𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀.
𝑰 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒐 𝒖𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒎𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒖𝒊 𝒑𝒖𝒓𝒕𝒓𝒐𝒑𝒑𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒕𝒐.
𝑳’𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒊 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒊 𝒖𝒍𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒔𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒊𝒕𝒊.
Amministrazione comunale di Orte