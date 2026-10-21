NewTuscia – ROMA – “Congratulazioni a Massimiliano Salini, rieletto vice presidente del gruppo PPE, un ruolo pienamente meritato considerando la sua solida cultura politica, orientata sul popolarismo e su un europeismo pragmatico. Per Forza Italia, il lavoro all’interno della famiglia comunitaria è sempre stato fondamentale e la figura di Massimiliano continuerà a renderlo centrale in questa face decisiva per promuovere le nostre istanze in Europa”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni.