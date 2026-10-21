NewTuscia – ROMA – “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato oggi all’unanimità la proposta di legge, anche da me sottoscritta, riguardante “Disposizioni per la promozione dell’economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi”.

Con l’approvazione di questa legge la Regione compie un passo importante per costruire un Lazio più solidale, sostenibile e attento ai bisogni delle persone. Contrastare lo spreco alimentare significa trasformare le eccedenze in una risorsa, sostenere chi si trova in difficoltà e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, comuni, imprese e Terzo Settore. È una scelta di responsabilità che unisce la tutela dell’ambiente alla giustizia sociale, promuovendo un modello di sviluppo capace di valorizzare le risorse e non lasciare indietro nessuno. Il provvedimento introduce un sistema regionale integrato per la prevenzione e la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, favorendo il recupero e la redistribuzione solidale delle eccedenze, la diffusione della cultura del riuso e il rafforzamento delle reti territoriali.

La legge non si limita a introdurre nuovi strumenti normativi, ma promuove un cambiamento culturale fondato sul valore del cibo e sulla dignità della persona con l’obiettivo di favorire la transizione verso un modello di economia circolare e rigenerativa, capace di coniugare tutela ambientale, inclusione sociale e valorizzazione delle risorse.

Il testo prevede la realizzazione di un sistema regionale integrato per la prevenzione e la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, attraverso il recupero e la redistribuzione solidale delle eccedenze, la diffusione della cultura del riuso e il rafforzamento delle reti territoriali di solidarietà.

La Regione Lazio, guidata dal Presidente Rocca, si propone così di promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, in linea con i principi costituzionali e con la normativa nazionale ed europea in materia di contrasto agli sprechi e inclusione sociale.

Tra le principali novità figurano il bollino regionale “Lazio solidale”, destinato a valorizzare le realtà virtuose, e un Fondo premiale per la riduzione degli sprechi, che prevede misure a sostegno dei Comuni impegnati nella promozione di pratiche solidali e sostenibili.

Un ulteriore elemento qualificante riguarda il coinvolgimento degli istituti penitenziari del Lazio nelle attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze. Una misura che intende affiancare agli obiettivi ambientali e sociali anche percorsi di reintegrazione, offrendo opportunità di inclusione sociale e lavorativa.

Con questa legge, il Lazio compie un passo significativo verso un sistema in cui il contrasto agli sprechi diventa un’opportunità concreta per sostenere le persone in difficoltà, rafforzare le comunità locali e promuovere comportamenti responsabili da parte di cittadini, imprese e istituzioni.”

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.