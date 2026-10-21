NewTuscia – TERNI – Torna domenica prossima, 25 ottobre, a Lugnano in Teverina la Camminata tra gli Olivi, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio alla quale aderisce il Comune. Una giornata tra natura, cultura, tradizioni e sapori autentici, con un itinerario di 9 chilometri nella valle incantata tra gli olivi, alla scoperta della collezione mondiale Olea Mundi e delle eccellenze del territorio. Ad arricchire il programma, degustazioni, incontri tematici, visite guidate e un concerto conclusivo nella chiesa della Collegiata.

Di seguito il comunicato dell’amministrazione. “Un viaggio tra paesaggio, biodiversità, cultura e tradizioni, per riscoprire il valore dell’olivo e dell’olio extravergine d’oliva come patrimonio ambientale, economico e identitario delle comunità locali. Domenica 25 ottobre Lugnano in Teverina rinnova il proprio appuntamento con la Camminata tra gli Olivi, la manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, alla quale il Comune aderisce, partecipando a un progetto che valorizza i territori olivicoli italiani attraverso il turismo lento e la conoscenza delle tradizioni agricole.

L’edizione 2026 si inserisce nel programma della Festa dell’Olio Novello e del circuito di trekking Olea Mundi, proponendo un’intera giornata dedicata alla scoperta di uno dei patrimoni più preziosi di Lugnano in Teverina: il suo paesaggio olivicolo, custode di storia, biodiversità e saperi tramandati nel tempo. Protagonista sarà la Valle Incantata tra gli olivi, con un percorso di circa 9 chilometri che condurrà i partecipanti alla scoperta della straordinaria Collezione Mondiale degli Olivi Olea Mundi, luogo di grande interesse scientifico e naturalistico, dove sono rappresentate numerose varietà di olivo provenienti da diverse aree del mondo.

La manifestazione vuole essere molto più di una semplice escursione, un’occasione per entrare in contatto con il territorio, comprenderne le peculiarità, conoscere il lavoro di chi custodisce la tradizione olivicola e riscoprire il legame profondo tra ambiente, agricoltura, alimentazione e comunità. La giornata prenderà il via alle 8.45, con il ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del Parco degli Ulivi, in località Il Piano. Alle ore 9.00 è prevista la partenza della camminata, a piedi o in bicicletta, attraverso il paesaggio della campagna lugnanese.

Alle 10.30 l’arrivo a Olea Mundi, la Collezione Mondiale degli Olivi, rappresenterà uno dei momenti centrali della manifestazione. I partecipanti potranno approfondire la conoscenza di questo straordinario patrimonio grazie all’illustrazione della collezione a cura dei ricercatori del Cnr di Perugia e del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 3A. Nel corso della mattinata sarà inoltre presentata l’iniziativa delle adozioni onorarie “Amici della Collezione Olea Mundi”, dedicata ai personaggi che hanno ricevuto in adozione un olivo da parte dell’Amministrazione comunale.

Tra questi figurano anche i primi classificati al Premio letterario Scrittori in Erba. La cerimonia, a cura del sindaco Alessandro Dimiziani, prevede l’apposizione dei cartellini identificativi degli olivi adottati, rafforzando simbolicamente il rapporto tra la comunità e la collezione. Dall’oliveto al frantoio: il gusto autentico dell’olio nuovo – Il percorso di ritorno sarà l’occasione per avvicinarsi concretamente al mondo della produzione olearia. È prevista una visita guidata all’Oleificio Cooperativo Intercomunale di Lugnano in Teverina, per conoscere le fasi di lavorazione delle olive e il processo che porta alla produzione dell’olio, frutto del lavoro, della competenza e della passione degli olivicoltori.

A seguire, presso La Genuinità dei Sapori, spazio alla degustazione dei prodotti tipici locali, con la tradizionale bruschetta con olio novello, un momento conviviale per celebrare i sapori della stagione e il valore della cultura gastronomica umbra. La Camminata tra gli Olivi diventa così anche un’occasione per promuovere le produzioni locali, sostenere le realtà del territorio e raccontare la qualità di un patrimonio agroalimentare che rappresenta una componente fondamentale dell’identità di Lugnano in Teverina.

Due incontri per raccontare l’olio e il recupero degli oliveti abbandonati – Il programma proseguirà con due momenti di approfondimento dedicati all’olio e alla tutela del paesaggio rurale. Il primo talk, “Olea Mundi & Olea Dulcis”, sarà curato da Lorenza Vitali e Luigi Cremona, giornalisti enogastronomici, e offrirà uno spazio di confronto sul mondo dell’olio e sulle sue eccellenze. Il secondo incontro sarà invece dedicato al recupero degli oliveti abbandonati, attraverso la presentazione del progetto dell’Università Agraria di Lugnano in Teverina.

Un tema di particolare rilevanza per il futuro delle aree rurali, che richiama l’importanza del recupero dei terreni incolti, della salvaguardia del paesaggio e della valorizzazione delle risorse agricole locali. Interverranno Francesca Romana Tomaselli, presidente del CdA della Società Civitavecchia Servizi Pubblici, Evan Hubenka, già manager Ford negli Stati Uniti, e Yosef Solazzo, imprenditore. L’obiettivo è accendere l’attenzione sulle opportunità offerte dal recupero degli oliveti, non soltanto in termini produttivi, ma anche ambientali, paesaggistici e sociali.

Il borgo e la Collegiata: storia, arte e musica per concludere la giornata – Alle 15.30 la manifestazione si sposterà nel centro storico, con una visita guidata alla scoperta del suggestivo borgo di Lugnano in Teverina e della sua splendida Chiesa Collegiata, testimonianza del patrimonio storico e artistico locale. La giornata si concluderà alle ore 17.00 proprio nella Collegiata, con il congedo musicale affidato al Coro Incanto Collective, diretto dal maestro “non direttore” Luis Hernandez. Il concerto proporrà una selezione di pagine vocali del Rinascimento europeo, alternando la vivacità di villotte e balletti a momenti musicali più intimi e raccolti.

Un finale all’insegna dell’arte e della bellezza, capace di unire il fascino della musica antica alla suggestione di uno dei luoghi più significativi del borgo. Sabato 24 ottobre l’anteprima con il libro di Gianni Menichino La Camminata tra gli Olivi sarà preceduta da un appuntamento culturale in programma sabato 24 ottobre alle ore 17, nella Sala consiliare di Palazzo Pennone, con la presentazione del volume “Meraviglie nascoste dell’Italia di mezzo” di Gianni Menichino, evento organizzato dall’Unitre di Lugnano in Teverina.

Accompagnatore emerito qualificato di escursionismo del Club Alpino Italiano e guida escursionistica della Regione Umbria, Menichino guiderà il pubblico alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storico-architettoniche dell’Italia centrale attraverso 34 itinerari, alcuni dei quali dedicati a luoghi ancora poco conosciuti. L’incontro si rivolge sia agli appassionati di escursionismo, interessati a itinerari e informazioni per nuove esperienze di viaggio, sia a chi desidera avvicinarsi a una parte autentica e meno conosciuta del nostro Paese, attraverso percorsi capaci di coniugare natura, storia e cultura.

Lugnano in Teverina, un territorio da vivere e valorizzare – Con la Camminata tra gli Olivi 2026, Lugnano in Teverina conferma il proprio impegno nella promozione del paesaggio olivicolo e delle eccellenze locali, attraverso un’iniziativa che mette in relazione ambiente, agricoltura, ricerca scientifica, cultura, turismo e tradizioni. La partecipazione alla manifestazione nazionale dell’Associazione Città dell’Olio rappresenta un’opportunità per valorizzare l’identità del territorio e promuovere una forma di turismo lento e consapevole, capace di far conoscere le ricchezze dei piccoli borghi e di creare nuove occasioni di incontro tra visitatori, produttori e comunità.

Dagli oliveti alla collezione Olea Mundi, dal frantoio alle degustazioni, fino alle vie del centro storico e alla musica nella Collegiata, la giornata del 25 ottobre sarà un invito a scoprire Lugnano in Teverina attraverso i suoi paesaggi, i suoi sapori e la sua storia. Un appuntamento che celebra l’olivo non soltanto come simbolo della tradizione agricola, ma come elemento vivo del patrimonio culturale e ambientale del territorio, da conoscere, proteggere e trasmettere alle nuove generazioni. Camminare tra gli olivi significa riscoprire le radici di un territorio, assaporarne l’autenticità e guardare al futuro attraverso la tutela delle sue ricchezze. Info e prenotazioni 34966022875”. (ptn/red 414/26)