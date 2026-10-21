NewTuscia – VITERBO – Terza puntata della 7° edizione di “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì 22 ottobre alle 21 torna la trasmissione che parte da Viterbo e si apre al Lazio e all’Italia, ideata e condotta da Gaetano Alaimo e co-condotta da Arianna Cigni.

Quest’anno tante le novità. La più importante è la nuova emittente che trasmetterà tutte le puntate di Luce Nuova sui fatti, Canale 81 (Dtt 81 Lazio), insieme all’altra già attiva, TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile su tutta l’Umbria e sulle province di Viterbo e di Rieti). Un salto di qualità incredibile che porterà la trasmissione in tutto il Lazio e, soprattutto, a Roma, con un bacino potenziale di centinaia di migliaia di contatti e spettatori.

La terza puntata aprirà con l’intervista esclusiva di Gaetano Alaimo a Gabriele Gallinari, proprietario della celebre Torre di Chia, meglio nota come Torre Pasolini, oggetto di contenzioso tra il proprietario e l’Università Agraria di Chia e la Regione Lazio. La vicenda giudiziaria della Torre di Pasolini a Soriano nel Cimino riguarda una complessa disputa sugli usi civici e un ordine di esproprio a titolo gratuito a carico dell’attore Gabriele Gallinari. I fatti principali e l’acquisto. Gallinari compra regolarmente la torre e i terreni circostanti dagli eredi di Pier Paolo Pasolini (per circa 775.000 euro), vendendo la sua abitazione a Roma e investendo complessivamente circa 1 milione di euro per un lungo e scrupoloso restauro sotto la supervisione della Soprintendenza. Le verifiche: al momento della compravendita, il Comune di Soriano nel Cimino aveva certificato l’assenza di usi civici e lo Stato aveva rinunciato al diritto di prelazione. Il contenzioso sugli usi civici. La rivendicazione: L’Università Agraria di Chia (un ente locale/agrario privato con circa 120 iscritti) ha rivendicato l’esistenza di un uso civico sui terreni e sui fabbricati, sostenendo che la proprietà dovesse tornare alla collettività a titolo gratuito e che lo stesso Pasolini fosse “abusivo”. La CTU e il commissario: una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) ha escluso la presenza di usi civici, ma il commissario Antonio Perinelli ha ignorato la perizia ordinando la reintegra in favore dell’Università Agraria senza prevedere indennizzi. Lo sfratto e i ricorsi. L’ingiunzione della Regione Lazio: nel settembre 2026, la Regione Lazio ha notificato una PEC a Gallinari ordinandogli di rilasciare l’immobile entro 30 giorni (termine scaduto intorno al 7-8 ottobre 2026), imponendogli la restituzione del bene senza alcun indennizzo. Le battaglie legali: Gallinari ha presentato ricorso al TAR e si è rivolto alla Corte d’Appello di Roma (che ha rigettato la sospensiva, con un’udienza di merito fissata a luglio 2028), trovandosi costretto a lasciare la sua prima casa mentre l’appello principale rimane pendente. A Luce Nuova sui fatti Gabriele Gallinari parlerà a viso aperto della vicenda e sei suoi ultimi sviluppi.

Nella seconda parte della trasmissione Arianna Cigni proporrà un lungo speciale sulL’83° edizione del Festival del Cinema di Venezia con interviste esclusive a tanti attori, attrici e noti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura italiana e internazionale.

Questo lo staff della 7° edizione di Luce Nuova sui fatti: Gaetano Alaimo (ideatore e conduttore): Arianna Cigni (co-conduttrice e area cultura-spettacolo); Stefano Stefanini (opinionista fisso). Area Cultura e Spettacolo: Mirella Moretti, Elisa Gelosi, Alessia Coronetta, Liliane Tarni, Maddalena Menza. Area Salute e Bellezza: Catiuscia Macrì, Daniela Ricci e Federica Bargagna. Area Economica: Gianfranco Piazzolla e Katia Ferri. Area Sport: Katia Ferri. Rubriche tematiche: Alessia Belgianni (I fatti sociali), Andrea Bonifazi (Divulgamus), Barbara Puccini (Toscana News), Deborah Pepe (I pastori di Deborah), Elena Sassara-Loredana Petrulli (L’atelier della cultura), Francy Ferrara (Quando il dolore diventa forza), Giovanni Conti (Radiomobile), Jessy Trainer (Ballando nel mondo), Laura Principi (Onda d’arte), Sonia Romani (I 6 minuti di Sonia), Elena Sassara (Lavorare in sicurezza), Stefano Uzzo (Emozioni in fotografia), Fabio Varrone (Alto volume). Area tecnica: Sigfrido Junior Hobel (videomaker); Salvatore Sansone (tecnico e grafico); Stefania Cordella e Maria Cafaro (fotografi).

Main partner: Teatro San Leonardo, Confimprese Viterbo, Canale81