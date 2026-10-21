NewTuscia – VITERBO – Al via il pellegrinaggio dell’UNITALSI: circa 1.300 partecipanti dal Lazio verso la Grotta di Massabielle.
Partirà giovedì 22 ottobre da Civitavecchia il tradizionale “Treno Bianco” dell’UNITALSI, Sezione Romana-Laziale, diretto a Lourdes. La partenza dei pellegrini proseguirà venerdì 23 ottobre con i voli aerei, per un totale di circa 1.300 partecipanti.
Significativa la presenza della Sottosezione UNITALSI di Viterbo, che prenderà parte al pellegrinaggio con 190 partecipanti tra ammalati, volontari, personale sanitario e pellegrini, accompagnati dal Vescovo di Viterbo, Mons. Orazio Francesco Piazza, insieme a dieci sacerdoti della Diocesi.
L’appuntamento con l’Immacolata Concezione alla Grotta di Lourdes rappresenta un momento particolarmente atteso di fede, preghiera e fraternità, rinnovando una tradizione che lega la città di Viterbo al santuario mariano da oltre ottant’anni.
Un’esperienza che continua a testimoniare il valore della solidarietà, del servizio agli ammalati e della vicinanza a quanti vivono situazioni di fragilità, nel segno della speranza e dell’affidamento alla Vergine Maria
Diocesi di Viterbo