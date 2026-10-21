NewTuscia – VITERBO – Si è svolta il 19 e 20 ottobre, a Imperia, la 39ª Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), appuntamento di confronto istituzionale dedicato al futuro delle Province e al loro ruolo nell’assetto amministrativo del Paese.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

All’Assemblea ha preso parte anche il presidente della Provincia di Viterbo e di UPI Lazio, Alessandro Romoli, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni provinciali provenienti da tutta Italia.

Al centro del dibattito, il rafforzamento del ruolo delle Province, la riforma dell’ordinamento istituzionale, le risorse finanziarie e il personale necessari a garantire il pieno esercizio delle funzioni, oltre alle prospettive di sviluppo dei territori nella fase successiva al PNRR.

“È fondamentale restituire alle Province un ruolo centrale nel sistema delle autonomie locali, rafforzando le competenze e le risorse necessarie per sostenere concretamente i comuni e garantire servizi essenziali, a partire dall’edilizia scolastica e dalla viabilità. Questa Assemblea ha rappresentato un’importante occasione di confronto per ribadire la necessità di istituzioni provinciali più forti, capaci di rispondere alle esigenze dei territori e delle comunità che rappresentano”, ha dichiarato il presidente Alessandro Romoli.

Provincia di Viterbo