La Provincia è strategica per consolidare il sistema delle autonomie: valorizzare le differenze territoriali e affrontare gli squilibri demografici. La presenza di Alessandro Romoli presidente Unione Province del Lazio

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il presidente Mattarella ha inaugurato con il suo intervento la 39ª Assemblea Nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) tenutasi a Imperia dal 19 al 20 ottobre 2026, accolto dai partecipanti e da una folla che si è assiepata davanti al Teatro Cavour.

“Gli ottant’anni della Repubblica celebrano anche il ritorno delle libertà democratiche sospese dal fascismo”.

Il presidente ha ripercorso la storia delle Province, dalla fondazione dello Stato, tra autonomia e centralismo, al riconoscimento repubblicano delle autonomie e della sussidiarietà. Nell’ultimo decennio, il percorso verso un ruolo marginale si è interrotto lasciandole “nel guado”, con conseguenze sui servizi.

“Occorre mettere fine a questa transizione incompiuta”: un tema che non può più essere accantonato o rimandato. Il Pnrr ne ha dimostrato capacità e utilità per i cittadini.

La Provincia è strategica per consolidare il sistema delle autonomie: valorizzare le differenze territoriali e affrontare gli squilibri demografici, freno allo sviluppo, costituisce una “vera missione nazionale”.

Il presidente Mattarella: “Contrastare lo spopolamento, ridurre la migrazione forzata dei giovani, valorizzare borghi e territori che rischiano l’abbandono è una grande missione nazionale, a cui le istituzioni, nel loro insieme, devono dedicarsi, affermando il comune impegno a servizio dei cittadini.

Un clima di collaborazione tra tutte le autonomie è, anche a questo riguardo, essenziale. Ci sono momenti in cui le autonomie sono particolarmente chiamate a collaborazione e convergenza per assicurare una migliore funzionalità del governo multi-livello che sempre più viene richiesto alle nostre democrazie e all’Europa.”

Nel richiamare il servizio ai cittadini, Mattarella ha espresso piena solidarietà alle forze dell’ordine, chiedendo anche un’analisi intelligente delle cause delle violenze per prevenirle.

La relazione del presidente Enzo Lattuca all’assemblea nazionale dell’Upi era stata in grande sintonia con i ripetuti richiami al Parlamento del Presidente della Repubblica per una riforma che tutelasse le funzioni dell’ente intermedio previste dalla Costituzione.

«Le Province sono l’istituzione di riferimento delle aree interne, dei territori rurali più lontani dalle aree urbane e un loro indebolimento non può che produrre l’aumento del peso delle disuguaglianze socio-territoriali», ha dichiarato il presidente dell’Upi, richiamando l’articolo 5 della Costituzione, che riconosce e promuove le autonomie locali. «Siamo l’istituzione della coesione, che ogni giorno opera per evitare che le differenze territoriali e socioeconomiche producano una disgregazione delle comunità».

Al centro della relazione di Lattuca, la richiesta di superare la legge Delrio e restituire alle Province un quadro normativo e istituzionale certo. A dodici anni dall’approvazione della legge 56 del 2014, l’Upi chiede di uscire da una condizione di incertezza che, secondo Lattuca, ha determinato frammentazione e impoverimento delle risorse e del personale.

Validità dell’istituzione Provincia

Il 56% dei cittadini italiani ritiene utile l’istituzione Provincia, circa 3 italiani su 4 valutano negativamente l’attuale sistema di elezione indiretta e vogliono il ritorno all’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale, perché ritengono che questo porterebbe ad una maggiore partecipazione dei cittadini, ad una maggiore rappresentanza democratica e ad una maggiore responsabilità degli eletti.

Il Presidente della Provincia di Viterbo e presidente di UPI Lazio, Alessandro Romoli, ha partecipato alla 39ª Assemblea Nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) tenutasi a Imperia dal 19 al 20 ottobre 2026, guidando la delegazione dei presidenti delle Province del Lazio.

Conclusi i lavori dell’Assemblea Nazionale delle Province a Imperia

Il dato diventa quasi unanime se a rispondere sono i Sindaci: oltre il 90% si dichiara favorevole all’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale da parte dei cittadini, perché questo garantirebbe la maggiore legittimazione democratica e aumenterebbe l’efficacia amministrativa delle Province.

Ad attestarlo è una ricerca svolta dall’ Istituto Piepoli per l’Unione delle Province d’Italia, che ha raccolto le opinioni della popolazione e dei sindaci sul ruolo delle Province, sulle loro attività e sulle modalità di elezione degli organi provinciali, che sarà presentato l’11 novembre prossimo a Roma in un evento pubblico.

“Dopo queste due giornate di assemblea – dichiara il Presidente di UPI Enzo Lattuca chiudendo l’Assemblea Nazionale delle Province italiane ad Imperia – le forze politiche non hanno più alibi. Le Province italiane devono tornare ad essere elette dai cittadini, con funzioni chiare per servire al meglio il Paese e le risorse necessarie a garantire. Un messaggio fortissimo che è arrivato dal Presidente della Repubblica che ha precisato come “questo tema non può più essere rimandato o accantonato”. Da parte sua la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel messaggio inviato ha esortato a valutare, senza pregiudizi di parte, il modello di elezione, per rafforzare l’efficienza e la rappresentatività degli organi elettivi. Indicazioni chiare, che ci aspettiamo siano colte da tutte le forze politiche, perché dichiarino ai cittadini nei loro programmi elettorali che questa sarà una delle questioni che saranno affrontate nella prossima legislatura. Da questa Assemblea annunciamo che il primo giorno della nuova legislatura consegneremo al nuovo Parlamento una proposta di legge puntuale, che chiederemo di presentare e approvare nel primo anno di mandato. Ma già da ora, nella prossima manovra di bilancio, ci aspettiamo risposte sia sul fronte delle risorse per proseguire ad investire sulle scuole superiori e sulla sicurezza di strade, ponti e gallerie, sia rispetto alle norme necessarie a permetterci di avere bilanci sani ed in equilibrio, tali da poter assumere finalmente il personale di cui abbiamo bisogno. È una campagna politica, questa, ma l’obiettivo è di dare forza ad una istituzione, le Province, che sono riferimento saldo dei cittadini”.

L’evento ha riunito amministratori locali e membri del governo per chiedere una riforma definitiva e il rilancio del ruolo delle Province.

L’ Evento si è svolto il 19 e 20 ottobre, presso il Teatro Cavour di Imperia con la presenza istituzionale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia, Claudio Scajola Vicepresidente dell’UPI, Unione delle Province Italiane, del Presidente di UPI Enzo Lattuca, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

In sintesi i temi sviluppati nel corso dell’assemblea sono stati:

– la richiesta della fine della “transizione incompiuta”, con l’appello a superare lo stallo normativo iniziato con la riforma del 2014, restituendo competenze, risorse e stabilità amministrativa alle Province;

– il recupero dell’elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali : è emersa una forte richiesta, supportata da un’indagine dell’Istituto Piepoli, favorevole al ripristino dell’elezione diretta di Presidente e Consiglio provinciale da parte dei cittadini per garantire piena legittimazione democratica;

– è stato sottolineato il valore strategico delle Province nella gestione dei cantieri finanziati con il Piano di Ripresa e Resilienza, dell’edilizia scolastica e della manutenzione delle strade;

– altro tema centrale è stato la manovra di Bilancio 2027 e il suo contributo allo sviluppo dei territori.

Alessandro Romoli presidente dell’ Unione delle Province del Lazio , Nell recente intervista concessaci ha ribadito il ruolo svolto dalla Provincia come consulente dei Comuni della Tuscia gli investimenti in tema di edilizia scolastica e viabilita‘ stradale, per cui sono stati spesi e finanziati una serie di significativi interventi manutentori su strade e edifici scolastici di competenza della provincia.

Alessandro Romoli presidente dell’Unione delle Province del Lazio, in una recente intervista concessaci, ha ribadito la ferma volontà delle province di affrontare congiuntamente le questioni strategiche, quali la pianificazione territoriale, il miglioramento delle infrastrutture e lo sviluppo economico locale, una maggiore attenzione della regione Lazio in particolare sul fronte della situazione finanziaria, che si ripercuote sulla qualità dei Servizi erogati ai cittadini.

Questa la posizione di Alessandro Romoli. „Le Province sono state ingiustamente indebolite e ridimensionate dalla Legge Renzi-Delrio del 2014. In questo decennio gli enti provinciali sono stati infatti colpiti da costanti riduzioni sia di personale che di finanze. Una situazione, questa, accompagnata anche dalla perdita di importanti competenze che fino ad allora le Province avevano sempre assolto con efficacia.

Ritengo che questa legge abbia creato molti più problemi di quelli che si prefiggeva di risolvere. Come sappiamo tutti, la vera Italia è quella delle Province. È l’Italia dove ci sono importanti e non trascurabili specificità che cambiano da provincia a provincia, a volte persino da comune a comune.

È per questo che la Provincia può e deve tornare ad essere al centro della vita amministrativa italiana, perché, se adeguatamente sostenuta dallo Stato, può avere maggiore contatto con il territorio e capacità operativa di tutti gli altri enti sovraordinati.

Per questo motivo sono soddisfatto della disponibilità mostrata dal governo a riformare il testo unico degli Enti Locali. Perché le Province devono tornare ad essere quelle di prima, devono tornare un punto di riferimento per il cittadino e per i comuni. Un’istituzione autorevole ed efficiente, ma vicina ai bisogni di tutti.“