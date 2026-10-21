Scuola, politiche sociali, formazione e sport al centro del dibattito promosso dal Comitato Costituente “Gualdo Tadino 1553”. Un parterre ricco di dirigenti regionali e nazionali per tracciare la rotta del cambiamento locale

NewTuscia – GUARLLDO TADINO – Riceviamo e pubblichiamo. Un momento di ascolto, partecipazione e rilancio dell’impegno civico e politico nel cuore della fascia appenninica. Sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 10:30 alle 12:30, la Sala Comunale di Gualdo Tadino aprirà le porte all’incontro pubblico promosso dal Comitato Costituente Futuro Nazionale Gualdo Tadino 1553, segnando la presentazione ufficiale della compagine politica sul territorio gualdese.

Un appuntamento corposo e aperto a tutta la cittadinanza, pensato per costruire un ponte diretto tra le istanze della comunità e la proposta politica del movimento, mettendo al centro dell’agenda amministrativa e sociale quattro pilastri fondamentali: la scuola, la formazione, l’inclusione sociale e lo sport.

Un dibattito a più voci con i vertici regionali e nazionali

L’iniziativa vedrà la presenza di un parterre nutrito e qualificato, capace di unire il radicamento locale con la visione strategica regionale e nazionale del movimento.

Il programma degli interventi prevede: Giuseppe Marraudino: Referente del Comitato Costituente Futuro Nazionale Gualdo Tadino 1553; Manuela Puletti, Vice coordinatore regionale dell’Umbria con delega agli Enti Locali; Riccardo Corsetto, Membro dell’Assemblea Nazionale e referente del Comitato Roma 061; Andrea Mariani, Responsabile organizzativo regionale; Roberto Pierotti, Responsabile del Dipartimento Scuola, Cultura e Sport, nonché referente del Comitato Costituente Assisi 24.

A completare la rosa dei contributi sarà un atteso collegamento video con Paolo Galli, formatore professionale e mental coach, che offrirà una chiave di lettura innovativa sul tema dello sviluppo delle competenze, della motivazione e della formazione delle giovani generazioni.

I temi al centro dell’agenda: dai giovani al sostegno alle famiglie

L’incontro si propone come una piattaforma di dialogo pragmatica per illustrare le linee programmatiche di Futuro Nazionale, offrendo risposte concrete alle fragilità e alle potenziale della realtà gualdese.

Ampio spazio sarà dedicato alla scuola e alla formazione professionale, considerate leve strategiche per arginare lo spopolamento e garantire opportunità lavorative e di crescita ai giovani del territorio. Verranno inoltre approfonditi i temi riguardanti il sostegno alle famiglie e alle fasce deboli, le politiche di coesione sociale e il valore dello sport non solo come disciplina fisica, ma come fondamentale presidio educativo, etico e di aggregazione giovanile.

L’obiettivo declinato è quello di ricucire il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini attraverso una presenza costante e vigile nelle dinamiche amministrative locali.

Marraudino: «Una presenza concreta per costruire il futuro di Gualdo»

A sottolineare il valore politico e sociale del battesimo gualdese è Giuseppe Marraudino, referente del Comitato Costituente locale:

«Vogliamo che Futuro Nazionale sia una presenza concreta sul territorio, capace di ascoltare i cittadini e di affrontare le questioni che incidono realmente sulla vita quotidiana della comunità», dichiara Marraudino. «Questa iniziativa rappresenta un primo momento di incontro e confronto per condividere idee, raccogliere esigenze e costruire un percorso radicato e solido nella realtà di Gualdo Tadino».

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la popolazione, alle associazioni, ai lavoratori e alle famiglie che intendono contribuire attivamente a delineare il futuro sociale e politico del territorio gualdese.