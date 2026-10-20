NewTuscia – VITERBO – Sabato 24 e domenica 25 ottobre, il suggestivo Chiostro Rinascimentale del Rettorato ospiterà la VI Mostra Micologica, un evento dedicato all’ambiente, alla scienza e alla sicurezza alimentare, organizzato dall’Orto Botanico e dallo SMA in collaborazione con le Associazioni Micologiche AMEVIT-APS e A.Mi.T.

La mostra sarà visitabile sabato 24 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e domenica 25 dalle ore 10:00 alle ore 19:00. L’ingresso è libero.

L’iniziativa offrirà ai visitatori l’opportunità di osservare i funghi attraverso un percorso espositivo guidato da micologi esperti, pronti a rispondere a ogni curiosità. Un ruolo centrale sarà riservato alla prevenzione e alla salute pubblica: durante entrambe le giornate sarà presente l’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo, i cui operatori saranno a disposizione della cittadinanza per il controllo gratuito della commestibilità dei funghi raccolti per l’autoconsumo e per fornire preziose indicazioni utili a prevenire le intossicazioni.

Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli, che potranno avvicinarsi al mondo della natura grazie ai laboratori didattici e creativi “I Segreti del Bosco”, curati da ARCI lab Viterbo (è consigliata la prenotazione).

Per gli amanti della fotografia naturalistica, all’interno dello spazio SMA, ci sarà la mostra fotografica “Funghi e ambiente” a cura del micologo e fotografo Pierluigi Pacetti. L’evento ospiterà anche due incontri aperti a tutti i visitatori: sabato alle ore 16:00 “I funghi: connessioni tra ambiente e uomo”, condotto dai micologi M. Fonck, S. Tempesta, M. Delogu e P. Pacetti; a seguire domenica alle ore 11:00 l’intervento del micologo A. Biressi offrirà pratici “Consigli per raccogliere e consumare i funghi in modo consapevole e senza intossicazioni”.