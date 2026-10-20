NewTuscia – VALENTANO – “Ora che è terminato l’embargo sulla notizia, posso finalmente condividerla! Anche Valentano premiata a Padova! Agli Stati Generali delle Città Intelligenti il nostro Comune ha ricevuto la Menzione Speciale “Buona Pratica City Vision 2026” per il progetto Digital Streets Valentano, realizzato nell’ambito del Bando Borghi. Un progetto che ha portato alla digitalizzazione del nostro patrimonio urbano, con oltre 2.800 numeri civici georeferenziati, 270 tratti stradali rilevati e più di 400 punti di interesse censiti, aggiornando Google Maps e Street View e creando una cartografia digitale a disposizione del Comune. Un lavoro forse meno visibile rispetto alle opere materiali realizzate nell’ambito del Bando Borghi, ma fondamentale in un’epoca in cui la dimensione digitale condiziona sempre più il modo in cui conosciamo e viviamo i luoghi. Un intervento che proietta il nostro centro storico verso un futuro più accessibile e fruibile, migliorando i servizi e la visibilità delle attività economiche. Un piccolo borgo della Tuscia che si distingue in un contesto nazionale accanto a grandi città come Genova, Torino e Napoli. Perché l’innovazione non è una questione di dimensioni e anche i piccoli comuni possono diventare un esempio per gli altri! Una bella soddisfazione che condivido con l’Ufficio Tecnico del Comune di Valentano e con Nicholas Delgado Alcega, che ha seguito concretamente la realizzazione del progetto. Grazie a City Vision per questo riconoscimento!”.

Così il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti.