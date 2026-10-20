Il 27 ottobre incontro con Andrea Laprovitera, il 28 al via il corso di tecnica fotografica. Partono anche gli incontri per le scuole

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Biblioteca Comunale di Acquapendente punta sulla creatività: al via un corso di scrittura creativa e uno di fotografia aperti a tutti e una serie di appuntamenti sul fumetto pensati per le scuole.

Martedì 27 ottobre 2026, alle ore 16:30, la sede di Via Cantorrivo 13 ospita il primo incontro del corso gratuito di scrittura creativa promosso da Biblioteca e Comune di Acquapendente. A inaugurare l’iniziativa, che consta di quattro incontri a novembre (previa iscrizione obbligatoria), l’autore Andrea Laprovitera, scrittore di soggetti e sceneggiature per fumetti, graphic novel e libri per bambini. Laprovitera parlerà del suo ultimo libro, “Undici metri” (Nulla Die Edizioni), un romanzo sul crescere, sullo stare insieme, sull’imparare a perdere e a resistere, che utilizza il calcio come lingua per parlare di educazione sentimentale, sogni e limiti. Per informazioni: 0763.734776.

Quindi, giovedì 29 ottobre alle ore 17:30 sempre in Biblioteca Comunale è in programma il primo incontro informativo del corso gratuito di tecnica fotografica “Dal negativo alla fotografia digitale“, tenuto dall’esperto di comunicazione visiva Cesare Goretti. Il corso, promosso da Archivio Storico Comunale, Biblioteca Comunale e Comune di Acquapendente, tratterà di fotografia analogica, fotografia digitale, intelligenza artificiale e fotografia e archivi fotografici. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Lazio nel piano annuale 2026 per biblioteche, musei e archivi (legge regionale 24/2019). Per informazioni e iscrizioni: 0763.734776 (telefono) – 338.1241475 (WhatsApp).

Sempre in collaborazione con Cesare Goretti, la Biblioteca Comunale propone inoltre l’iniziativa “Fumetti in Biblioteca”, serie di eventi destinati agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, per introdurli alla nuova sezione tematica della biblioteca dedicata al fumetto. Nel corso di questi incontri, svolti in sala mostre alla presenza dei docenti di italiano, sarà presentato il mondo dei fumetti sotto l’aspetto narrativo attraverso un percorso ricco di suggerimenti visivi e testuali che lo proiettano nello spazio di una “ri-mediazione” tra scrittura, disegno, e naturalmente cinema.

L’obiettivo è quello di portare a conoscenza dei ragazzi le possibilità che la nuova sezione della biblioteca aquesiana può offrire, vista la molteplicità degli autori e dei generi presenti, per stabilire una connessione più viva tra gli studenti e il fumetto, vera e propria “letteratura disegnata”, cercando di creare le condizioni per la frequentazione di nuovi lettori.



COMUNE DI ACQUAPENDENTE