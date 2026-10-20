NewTuscia – NEPI – Scoperta dalla Guardia di Finanza una fabbrica presuntanente clandestina che opererebbe trasformando il tabacco trinciato in sigarette in un capannone a Settevene. I finanzieri hanno sospeso sette persone durante il processo di lavorazione e un’altra è stata fermata alla guida di un mezzo pesante carico di tabacchi lavorati. Nel complesso otto persone sono state arrestatate, circa venti tonnellate di tabacco sfuso e sigarette per un valore stimato di circa 7,5 milioni di euro sono sotto sequestro, così come il complesso aziendale, un autoarticolato e del denaro contante; l’accusa sarebbe di contrabbando.

L’indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dalla procura di Viterbo, ha avuto inizio da un controllo in ambito economico della pattuglia di Civita Castellana che avrebbe riscontrato movimenti di carico sospetti nei pressi di un capannone già tenuto sotto osservazione. Dai controlli del un mezzo pesante sarebbero emerse circa sei tonnellate di tabacchi lavorati con marchi Winston e Marlboro contraffatti, un particolare riscontrato dal fatto che tutti i pacchetti riportavano lo stesso numero di serie. L’uomo, italiano, alla guida è stato arrestato in flagranza, mentre durante la perquisizione del capannone sarebbe stato trovato l’impianto in funzione – e sette cittadini paraguaiani intenti nella lavorazione -, vani insonorizzati con pannelli fonoassorbenti, macchinari collegati a un sistema di condutture e canne fumarie per lo smaltimento dei fumi di lavorazione. Sono state scoperte inoltre, camere climatiche d’essiccazione riscaldate a elevatissime temperature tramite collegamenti elettrici ad alta tensione, e gruppi elettrogeni alimentati da ingenti quantità di gasolio, probabilmente utilizzati per sostenere gli elevati consumi energetici altrimenti facilmente rilevabili tramite i gestori. Secondo gli investigatori la struttura sarebbe dunque stata concepita per produrre sigarette al di fuori del monopolio. Accanto ai locali gi produzione, invece, sarebbero stati scoperti alloggi precari, in dubbie condizioni igienico-sanitarie, organizzati apparentemente per una permanenza prolungata” dieci posti letto, una cucina-soggiorno con divani, collegamenti televisivi e scorte di cibo.

È stato rinvenuto anche un jammer, un disturbatore di frequenze che, balle ipotesi degli investigatori sarebbe stato destinato a ostacolare le captazioni delle forze dell’ordine.