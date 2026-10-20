NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo:
«Siamo felici di portare a Vetralla la seconda tappa del Caravel Chess Tour 2026/2027, la prima nella provincia di Viterbo. Dopo l’esordio a Fiumicino, prosegue il nostro progetto di portare gli scacchi in sempre più città italiane, valorizzando i territori attraverso lo sport e creando occasioni di incontro tra giocatori e appassionati provenienti anche dall’estero.
La cornice della Villa Comunale Pietro Canonica renderà questo appuntamento ancora più speciale. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Vetralla e, in particolare, l’assessora alla Cultura Daniela Venanzi per l’entusiasmo, la disponibilità e la fiducia dimostrata nei confronti del nostro progetto. Ci auguriamo che questa tappa possa rappresentare l’inizio di una collaborazione duratura».
Matteo Sampieri e Luca Barbieri
Fondatori della Caravel Cup