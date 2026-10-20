NewTuscia – SANTA SEVERA – Prosegue con successo la rassegna Libri e calici, giunta alla IV edizione, che ha registrato il tutto esaurito anche nell’appuntamento autunnale di ottobre dopo aver accompagnato il pubblico in tutte le domeniche estive. Il prossimo incontro è in programma il 25 ottobre alle ore 17.00, con Angelica Turner, pseudonimo dietro cui si celano Paolo Girelli, Francesco Di Giovanni e Angelica Farinelli, autori del romanzo Il fiore nascosto di Circe. La prima indagine delle sorelle Calisi.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, nasce dall’incontro tra il piacere della lettura e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, proponendo occasioni di incontro e condivisione in cui cultura, letteratura e tradizioni del territorio si intrecciano. Degustazione di vini a cura di Locanda Rossovino di Tuscania.

La storia è incentrata su Ivana, una marescialla dei Carabinieri rigida e inflessibile, e sua sorella Patrizia, la parrucchiera più empatica (e corteggiata) di San Felice Circeo.

Le due sorelle non si parlano da tempo. La rottura è avvenuta quando Patrizia ha deciso di sposare Federico, l’ex fidanzato di Ivana, di cui la marescialla è ancora segretamente innamorata.

Alla vigilia del matrimonio di Patrizia, durante una festa di compleanno organizzata su uno yacht di lusso a cui Patrizia prende parte, avviene un omicidio.

Per risolvere il mistero e fare chiarezza sull’accaduto, Ivana e Patrizia sono costrette a mettere da parte i vecchi attriti e lavorare fianco a fianco.

Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite https://www.castellodisantasevera.it/evento/libri-e-calici-25-ottobre-angelica-turner/