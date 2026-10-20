Viterbo

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +20°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e temporali sparsi. Generale miglioramento atteso in serata e nottata con nubi sparse e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est e lungo l’arco alpino, con locali fenomeni anche intensi. Al pomeriggio più asciutto tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, poche variazioni altrove. In serata e in nottata residuo maltempo tra Lombardia e Triveneto con neve sulle Alpi fin verso i 1600-1700 metri, asciutto sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con molte nubi e piogge sparse, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata progressivo miglioramento con tempo asciutto ed ampie schiarite, locali addensamenti bassi nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con acquazzoni e temporali sparsi, specie su regioni tirreniche e Sicilia. Al pomeriggio maltempo in attenuazione ma ancora residue precipitazioni, ampie schiarite sulla Sardegna con cieli soleggiati. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con graduali schiarite su tutte le regioni.

Temperature minime in generale rialzo in Italia salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulla Sardegna, massime in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia e stabili o in calo sul resto della Penisola.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos