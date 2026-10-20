NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno dato applicazione all’ordinanza di esecuzione per l’espiazione di una pena definitiva in regime di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia nei confronti di un quarantenne reatino.

Il provvedimento trae origine da una sentenza di condanna passata in giudicato relativa ad un reato di sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., per fatti commessi nel comune di Ladispoli nell’anno 2019.

In esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, a seguito di un’accurata attività di rintraccio, i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo sottoponendolo alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione dove dovrà espiare la pena di mesi sei di reclusione.

L’operazione si è svolta regolarmente e senza criticità, testimoniando la costante attenzione dell’Arma sia nell’attività di prevenzione sia nel garantire l’effettiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari sul territorio.