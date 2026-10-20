NewTuscia – VITERBO – Unire la passione per le due ruote a un fondamentale messaggio di civiltà, solidarietà e rinascita: è questo l’obiettivo di “Motocicliste per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il grande motoincontro in programma a Viterbo il prossimo 6 novembre 2026.

Promossa dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Università degli Studi della Tuscia (UNITUS) in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) – Commissione Femminile, l’iniziativa segue il successo del Flash Mob di aprile 2026 (“100 Donne Vestite di Rosso”) per richiamare con forza l’attenzione pubblica sul drammatico fenomeno della violenza di genere e del femminicidio. L’evento è accreditato e inserito nel calendario ufficiale della FMI.

L’appuntamento punta a trasmettere un messaggio chiaro e di speranza: la vita oltre la violenza esiste e può riservare amore, passione e gioia. Come sottolinea la Prof.ssa Sonia Maria Melchiorre, Presidente del CUG Unitus: «Noi ci siamo e ci saremo per aprire un nuovo passaggio al grido di NO fear – go faster!».

Un’alleanza istituzionale e territoriale per il cambiamento

Nata da una sinergia tra istituzioni, associazioni e territorio, l’iniziativa vede in prima linea il CUG Unitus e il GEP Unitus (Gender Equality Plan). Alla promozione dell’evento partecipano W.M.T.O.B. (Women Minding Their Own Business) e Radio Tuscia Events, insieme a realtà chiave del collezionismo e del motorsport al femminile come la Commissione Femminile FMI, Women Go Faster e il Moto Club Etruschi Bikers di Sutri.

La sicurezza e la regolarità del percorso lungo le vie cittadine saranno garantite dalla preziosa collaborazione della Polizia Locale di Viterbo, guidata dal Comandante Mauro Vinciotti, e dal Moto Club Etruschi Bikers.

L’evento si avvale inoltre del supporto di importanti partner: C.A.V. Unitus, ZONTA International Roma Minerva, GWPR Italia, Donna Immagine Città, Side by Side, 100 Donne Vestite di Rosso, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Viterbo, PMI (Unindustria) e Confagricoltura Donne.

Iniziativa benefica: le clementine a sostegno del C.A.V. Unitus

Presso i poli di Santa Maria in Gradi e del Riello, Confagricoltura, unitamente ad UNITUS, collaborerà attivamente distribuendo le clementine a sostegno del Centro Antiviolenza (C.A.V.) dell’Università della Tuscia. Un gesto simbolico e concreto al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che deve essere estirpato senza che venga confinato ad una sola giornata di consapevolezza.

Il programma di venerdì 6 novembre 2026

Il ritrovo è fissato presso il complesso monumentale di Santa Maria in Gradi (sede del Rettorato Unitus):

Ore 09:00 – Accoglienza, registrazione e welcome coffee (ingresso Santa Maria in Gradi).

Ore 10:00 – 10:45 – Saluti istituzionali.

Ore 10:00 – Partenza del corteo a due ruote con tappe intermedie presso i vari campus universitari: 11:30 – Arrivo a S. Maria del Paradiso (ripartenza ore 11:45) 12:15 – Arrivo a S. Carlo (ripartenza ore 12:40) 13:00 – Arrivo al Campus di Riello

Ore 13:00 – 14:00 – Light lunch offerto dall’azienda Coccia Sesto.

Ore 14:00 – 15:00 – Prova pratica di guida sicura presso il piazzale CUS.

Ore 15:00 – 16:00 – Lezione in aula con dimostrazione e simulazione della guida in stato di alterazione tramite visori 3D (campagna “IO NON ME LA BEVO”).

Dress code: l’arancione, simbolo di un futuro senza violenza

Tutti i partecipanti sono invitati a indossare un capo o un accessorio di colore arancione, tinta scelta dalle Nazioni Unite (campagna UNiTE to End Violence against Women) e da UN Women come simbolo della lotta alla violenza sulle donne: un colore solare che rappresenta un futuro luminoso e privo di ogni forma di abuso fisico, psicologico ed economico.

Modalità di partecipazione e agevolazioni

La partecipazione è aperta a chiunque sia in possesso di un mezzo a due ruote (moto, scooter o ciclomotori) e casco. È richiesta l’iscrizione (non necessaria per chi è già tesserato con un Moto Club) per il rilascio della tessera One Day FMI.

Agevolazione CUG Unitus: Il CUG sosterrà interamente la quota di iscrizione per le prime 100 persone registrate, garantendo il tesseramento gratuito.

Quota d’iscrizione (dal 101° iscritto): € 10,00 + IVA (€ 12,20 complessivi).

https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/Modulo-Tessera-Member-One-Day-e-iscrizione-evento.pdf

Informazioni utili e contatti