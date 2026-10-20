NewTuscia – VITERBO – BOLLETTINO REGIONE LAZIO

Allerta arancione dalla tarda serata di martedì 20 ottobre 2026 e per le successive 18-24 ore.

🌧️
Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.
⚡
 I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.