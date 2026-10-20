NewTuscia – VITERBO – Sono state ritrovate nella giornata di oggi, martedì 20 ottobre Linda e Camilla.

Le due ragazzine di 14 e 13 anni, erano scomparse il 16 ottobre dal centro di accoglienza in cui si trovavano. Sarebbero sane e salve ma al momento non si conosce il luogo in cui sono state trovate né il motivo per cui si sarebbero allontanate.

Appena ieri, la nadre e la nonna delle due giovani, partecipando alla trasmissione Dentro la notizia, avevano lanciato un appello accorato, chiedendo loro di farsi sentire.