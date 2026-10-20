NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Luce su tutto quello che è attualmente in campo per far crescere le imprese. La Cna di Viterbo e Civitavecchia ha deciso di andare ancora una volta sul territorio e metterle al corrente delle opportunità disponibili illustrandole nel dettaglio, in modo che ognuna sia messa nelle condizioni di valutare quella meglio possa soddisfare le proprie necessità.

Stavolta la scelta è ricaduta su Soriano nel Cimino, dove l’Associazione ha aperto una nuova sede lo scorso maggio. L’appuntamento è dunque in programma proprio qui, venerdì prossimo, 23 ottobre, alle ore 17,30 nei locali di via Vittorio Emanuele III, 27.

“In linea con il percorso che abbiamo iniziato ormai da mesi – dice il segretario Attilio Lupidi – intendiamo proseguire sulla strada del confronto diretto con le imprese. Abbiamo quindi deciso di organizzare questo faccia a faccia per sviscerare i bandi della Regione Lazio, ovvero contributi e agevolazioni per potenziare la propria attività”.

Si tratta di un incontro informativo gratuito rivolto non solo alle imprese ma anche ai professionisti. “Un’opportunità per conoscere le misure attive – conclude Lupidi – e come accedere a sostegni per investimenti, innovazione e sviluppo aziendale”.