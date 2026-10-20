NewTuscia – VITERBO – La Tuscia è una terra francescana non solo perché è stato luogo privilegiato per la presenza e la predicazione di san Francesco ma soprattutto perché la diffusione del suo messaggio nei secoli successivi e la riscoperta del segno e del valore della sua santità oggi – in un’epoca segnata dai contrasti sociali, dalle divisioni nel mondo dei credenti, dalla ricerca di senso del futuro – la rendono capace di promuovere una nuova stagione nella quale il valore della pace, della solidarietà, dell’unità del creato trovino collocazione e orientino le scelte delle persone.

A questi temi sarà dedicato il convegno promosso dall’ICET (Istituti culturali ecclesiastici della Tuscia) che si svolgerà il 27 novembre 2026 nella sede del Centro diocesano di documentazione per la storia e la cultura religiosa di Viterbo (con inizio alle ore 10) e che vedrà la partecipazione di studiosi che si sono dedicati ad approfondire diversi momenti della vita di san Francesco e poi le modalità della diffusione del francescanesimo nel nostro territorio.

Nessuna famiglia religiosa, nel corso dell’età moderna e contemporanea, ha avuto una presenza così capillare nel territorio della Tuscia come quella francescana. I Frati Minori (poi Minori Osservanti e Conventuali), i Cappuccini, il Terzo Ordine francescano, le Clarisse, le innumerevoli famiglie di religiose che dalle Clarisse hanno preso l’avvio, le congregazioni religiose femminili che agli ideali claretiani si sono ispirati hanno segnato tutto il territorio della Tuscia con i loro conventi e monasteri, chiese e oratori, confraternite e associazioni.

Sarà questa l’occasione per fare il punto sulla storia di quei centri di evangelizzazione, di apostolato, di carità attraverso i secoli e segnare puntualmente che cosa rimane di documentazione materiale del loro passaggio, e quali sono i segni della vitalità attuale in modo da creare un percorso delle testimonianze del passato e offrire spunti per una fede che a san Francesco si ispira oggi in maniera rinnovata.

Il programma del Convegno prevede le seguenti relazioni:

– I luoghi di culto dedicati a s. Francesco nella Tuscia

Luciano Osbat, Diocesi di Viterbo – Centro Diocesano di Documentazione.

– L’opera dei Francescani nel territorio della Tuscia in età moderna

Claudio Canonici, Diocesi di Civita Castellana – Archivio storico diocesano, Istituto superiore di scienze religiose

– Pausa caffè

– Da frate Leone a Bonaventura da Bagnoregio: la costruzione della memoria francescana nella Tuscia

Filippo Sedda, Federazione “S. Chiara d’Assisi” delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia

– La sepoltura di s. Francesco in un documento del XVIII secolo

Sr. Annamaria Valli, Monastero di S. Pietro delle Monache Benedettine Adoratrici del SS. Sacramento (Biblioteca)

– Pranzo

– La santità francescana femminile nella Tuscia: l’esperienza di Giacinta Marescotti

Antonia Cerullo, Federazione Clarisse di S. Giacinta Marescotti Lazio-Toscana

– Un cammino virtuale sui luoghi francescani della Tuscia

Elisa Angelone, Diocesi di Viterbo – Centro diocesano di documentazione

Il Convegno ha avuto il sostegno delle diocesi di Viterbo e di Civita Castellana e il patrocinio della Fondazione Carivit. Gli atti del Convegno saranno successivamente raccolti in un volume e pubblicati a cura dello stesso ICET.