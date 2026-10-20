Il riconoscimento assegnato al locale di Canepina in occasione della presentazione della guida a Torino

NewTuscia – CANEPINA – Il Calice e la Stella si conferma tra le 300 migliori osterie d’Italia. Il locale di Canepina ha ottenuto anche quest’anno la Chiocciola di Slow Food, in occasione della presentazione della storica guida enogastronomica dedicata alle osterie italiane, svoltasi a Torino.

Per Il Calice e la Stella è un risultato che va oltre il semplice riconoscimento: è il frutto di una strada intrapresa e portata avanti nel tempo, quella di un’osteria profondamente legata al proprio territorio, capace di guardare alla tradizione senza trasformarla in un esercizio nostalgico, ma facendone materia viva, quotidiana e contemporanea.

Il prestigioso riconoscimento ottenuto torna così a raccontare una cucina fatta di radicamento, stagioni, memoria e ricerca, ma anche di quella dimensione umana che appartiene da sempre all’idea stessa di osteria.

«Ricevere di nuovo la Chiocciola – commenta il titolare Felice Arletti – ci emoziona perché viene dopo un altro anno di lavoro, dubbi, scelte e quotidianità. Non la viviamo come un punto di arrivo, ma come una responsabilità. Ogni volta che una persona entra dalla nostra porta dobbiamo riuscire a raccontarle, attraverso un piatto, un vino o semplicemente con l’accoglienza e l’ospitalità, qualcosa del territorio che amiamo, ascoltiamo e proviamo a narrare a tavola».

«È un riconoscimento personale, certo – prosegue – perché dietro ci sono anni di lavoro, sacrifici, scelte e un lavoro di squadra, ma non la considero un premio soltanto nostro. Ogni volta che un ospite viene a Canepina e scopre il fieno, le nocciole, le castagne, la canapa, i funghi, i vini locali, non sta semplicemente mangiando in una trattoria: sta conoscendo una parte della Tuscia. Per questo sentiamo anche il piacere di essere ambasciatori di questa terra».

Con la riconferma, Il Calice e la Stella entra ancora una volta tra le osterie italiane che Slow Food considera espressione di una ristorazione autentica e legata ai propri valori.