NewTuscia – RIETI – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina, in stretta collaborazione con i colleghi della Stazione di Passo Corese, hanno portato a termine un’importante azione di contrasto allo spaccio ed alla coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

L’attività perlustrativa dei militari ha consentito di individuare ed estirpare una piantagione non autorizzata di canapa indica, di notevoli dimensioni, all’interno di un impervio terreno incolto situato nella zona del Comune di Fara in Sabina.

Nel corso dell’intervento sono state rinvenute e poste sotto sequestro circa 550 piante di canapa in piena infiorescenza per un peso complessivo di 600 chilogrammi, oltre ad un articolato ed efficiente impianto di irrigazione utilizzato per la cura e la coltivazione.

Tutto il materiale e l’ingente quantitativo di canapa sono stati repertati e messi a disposizioni dell’Autorità Giudiziaria mentre proseguono gli approfondimenti per definire ogni aspetto della coltivazione e l’effettiva proprietà del fondo campestre. Le operazioni evidenziano ancora una volta l’importanza della presenza costante dell’Arma dei Carabinieri sul territorio.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.