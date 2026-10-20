NewTuscia – ROMA – “Di fronte a quanto accaduto nell’ultimo fine settimana, era necessario che lo Stato si dotasse di strumenti normativi per proteggere i cittadini, soprattutto in presenza delle devastazioni collettive a opera di minorenni. Siamo con i commercianti, che devono essere liberi di aprire i loro negozi, di ricevere i loro clienti, esporre la loro merce senza il rischio di essere assaltarti e saccheggiati. Siamo con il diritto di chiunque di vivere le nostre città in sicurezza, di trascorrere il tempo con le loro famiglie senza correre il pericolo di finire travolti da disordini di inaudita violenza. Siamo anche con il diritto di manifestare pacificamente e rispettando gli spazi comuni. Il nuovo reato introdotto di ‘partecipazione violenta a manifestazioni’, il fermo preventivo per i minorenni in presenza di determinate caratteristiche e l’invio di 500 militari a Milano rappresentano una risposta concreta. La convivenza civile prevarrà su chi vuole deturparla”.

Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni