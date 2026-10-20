NewTuscia – VITERBO – Prende il via la II Edizione di “Verba Volant, Scripta Manent”, il ciclo di conferenze storiche dedicato all’importanza degli Archivi Storici Comunali di Canepina, Gallese, Oriolo Romano e Vetralla.
L’iniziativa è promossa dall’Ente capofila Comunità Montana dei Cimini e dal SISC Area Etrusco Cimina, con il sostegno della Regione Lazio nell’ambito del bando “La Cultura fa Sistema 2025” . La curatela dell’iniziativa è affidata all’associazione Human Connection APS.
Il progetto intende favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio archivistico custodito negli Archivi Storici Comunali aderenti al SISC e titolari di Archivi Storici Comunali accreditati nella relativa organizzazione regionale (OAR).
Il tema conduttore di quest’anno è: “L’importanza degli Archivi Storici Comunali – La tradizione culturale, popolare e contadina: le feste”.
Gli incontri, pensati per un pubblico ampio con un particolare coinvolgimento delle comunità locali, delle scuole, nonché di studiosi e ricercatori, sono coordinati dallo storico dell’arte Luca Della Rocca.
IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI INCONTRI
- VETRALLA – Mercoledì 21 ottobre 2026
- Titolo: Lo Sposalizio dell’Albero fra storia e leggenda popolare
- Relatore: Andrea Natali
- Sezione rivolta alle scuole:
- Ore 09:00 – Istituto Comprensivo Statale I.C. “Andrea Scriattoli” (Classi terze Scuola Secondaria di I Grado di Vetralla)
- Ore 11:00 – Classi terze, Scuola Secondaria di Primo Grado di Cura di Vetralla
- Incontro Pubblico:
- Ore 17:30 – Sala Conferenze Biblioteca Comunale Alessandro Pistella (Via Brugiotti, 41 – Vetralla)
- CANEPINA – Lunedì 26 e Mercoledì 28 ottobre 2026
- Titolo: La tradizione festiva del pane: donne ribelli e forni clandestini nella panificazione a Canepina nel XIX secolo
- Relatore: Enrico Pelliccioni
- Sezione rivolta alle scuole:
- Lunedì 26 ottobre, ore 09:00 – Classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado di Canepina, parte dell’I.C. S. di Vignanello
- Incontro Pubblico:
- Mercoledì 28 ottobre, ore 17:00 – Sala del IV Stato, Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina (Largo Maria de Mattias)
- GALLESE – Venerdì 23 e Giovedì 29 ottobre 2026
- Titolo: La musica popolare di Gallese. Origine e eredità di alcuni brani della tradizione popolare: Puiarelle; Pasquarella; Canto del Patrono; La Sveglia; Canto Medievale
- Relatori: Giorgio Ridolfi e Gabriele Campioni
- Sezione rivolta alle scuole:
- Venerdì 23 ottobre, ore 09:00 – Classe terza Scuola Secondaria di I Grado di Gallese, I.C. “Ernesto Monaci”
- Incontro Pubblico:
- Giovedì 29 ottobre, ore 21:00 – Sala Conferenze Museo e Centro Culturale Marco Scacchi (Via L. Filippini, 3 – Gallese)
- Interverranno la Banda musicale Città di Gallese e la Corale polifonica “Teofilo Gargari” di Gallese
- ORIOLO ROMANO – Venerdì 30 ottobre 2026
- Titolo: La Famiglia Altieri e il culto della Madonna della Stella. Una festa/tradizione che si tramanda da secoli
- Relatrice: Brunella Bassetti
- Sezione rivolta alle scuole:
- Ore 09:00 – Classi terze Scuola Secondaria di I Grado di Oriolo Romano, parte dell’I.C. di Bassano Romano
- Incontro Pubblico:
- Ore 17:30 – Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio Martire (Piazza Claudia, 10). Prevista la visita al guardaroba della Madonna Vestita
Tutti gli incontri sono a ingresso libero.