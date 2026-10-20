NewTuscia – IMPERIA – Si stanno svolgendo ad Imperia, nella suggestiva cornice del Teatro Cavour, i lavori della 39ª Assemblea Nazionale delle Province Italiane (UPI), un appuntamento di rilevanza centrale per il sistema delle autonomie locali che coincide con le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica.

​A rappresentare il territorio è presente la delegazione guidata dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, della quale fanno parte il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini, intervenuto anche nella sua qualità di Dirigente e Delegato regionale di ANCI Lazio, e il Consigliere comunale in rappresentanza del Comune di Sora, Antonio Lecce.

​A conferire straordinario valore alla manifestazione è stata la presenza, come ormai da tradizione annuale, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha presenziato alla cerimonia inaugurale onorando i lavori dell’assise con il suo alto patronato e portando il proprio convinto sostegno alla prospettiva di una nuova e organica riforma delle Province.

​La partecipazione di Gianluca Quadrini si inserisce in un percorso strategico volto a consolidare la collaborazione tra i vari livelli di governo locale: una presenza attiva e propositiva per mettere a terra progetti comuni in grado di favorire lo sviluppo integrato sia dei Comuni che delle Province della regione Lazio.

​A margine dei lavori dell’Assemblea, il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha rilasciato una dichiarazione ampia e articolata:

​”La presenza dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che come ogni anno rinnova la sua vicinanza istituzionale all’Assemblea Nazionale delle Province, rappresenta per l’intero sistema delle autonomie locali un motivo di profondo orgoglio e una spinta propulsiva di fondamentale importanza. Le sue parole, il suo costante sostegno e il richiamo rigoroso alla necessità di giungere quanto prima a una nuova e organica riforma delle Province confermano il valore centrale di questi enti, riconosciuti come pilastri insostituibili dell’architettura costituzionale della Repubblica e presidi essenziali per la coesione sociale ed economica dei nostri territori.”

​”Desidero rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento al Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia, Claudio Scajola, per l’impeccabile accoglienza e l’ospitalità garantita alla delegazione giunta in questa splendida città. Un sentito apprezzamento va inoltre al Presidente dell’UPI Nazionale, Enzo Lattuca, per la perfetta strutturazione organizzativa di un’assise di così alto rilievo politico e istituzionale.”

​”In linea con la rappresentanza istituzionale dell’amministrazione provinciale di Frosinone, presieduta da Luca Di Stefano, e nello svolgimento del mio ruolo di Dirigente e Delegato di ANCI Lazio, ritengo prioritario concentrare ogni sforzo sul rafforzamento delle sinergie tra gli enti di prossimità. La sfida decisiva dei prossimi anni risiede nell’integrazione operativa tra Comuni e Province: occorre superare ogni frammentazione per mettere a terra progetti condivisi, intercettare con efficacia i fondi europei e nazionali e strutturare una pianificazione strategica capace di garantire ai cittadini e alle imprese servizi moderni, efficienti e realmente rispondenti alle esigenze del territorio.”

​I lavori dell’Assemblea proseguono con tavoli tematici e confronti istituzionali per definire la linea d’azione congiunta per il futuro delle autonomie territoriali italiane.