NewTuscia – ROMA – Ribaltone contro San Paolo, la RIM ha rimontato 2 set di svantaggio. Destino speculare per la C maschile fermata al quinto

Si è concluso un primo weekend di gare che ha subito costretto la RIM Sport Cerveteri agli straordinari. Infatti, le 2 formazioni etrusche hanno concluso le loro partite al quinto set seppur con esiti praticamente speculari. Ma andiamo con ordine.

Hanno festeggiato la prima vittoria le giovanissime giocatrici della Serie D guidate da coach Miliante Ribeiro. Dopo 2 set molto faticosi, la RIM ha trovato le chiavi per disinnescare la frizzantezza delle ragazze del San Paolo che, raggiunte sul 2 a 2, hanno capitolato al termine di un tie-break senza storia. I primi due punti in cassaforte sono stati commentati così dall’allenatore brasiliano: “Siamo partiti veramente male soprattutto con il primo tocco. Poi abbiamo aggiustato il servizio e le cose sono andate molto meglio. Abbiamo dovuto gestire delle assenze non semplici alla prima di campionato e per questo sono molto soddisfatto”.

Epilogo amaro invece per gli uomini di coach Alessio Pignatelli che, nonostante il doppio vantaggio, non sono riusciti a chiudere il match contro Appio. Per la Serie C, dunque, arriva il primo punto, ma non la prima vittoria. La gara è iniziata subito con un testa a testa e, dopo aver vinto il primo parziale ai vantaggi, Brunelli e compagni sono saliti in cattedra anche nel secondo set. Poi un calo di attenzione e una fiducia ritrovata hanno consegnato ai romani dell’Appio, padroni di casa, il ribaltone.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La prossima settimana le compagini verdeblù andranno in scena al PalaRim. Sabato alle ore 18:00 la Serie C maschile tornerà in campo contro l’ostica Ceccano, mentre domenica alle 16:00 la Serie D femminile lancia la sfida a Duemila12. Sia Ceccano che Duemila12 hanno vinto all’esordio, l’esito delle gare darà già alcuni indizi sul livello dei rispettivi gironi.

I PARZIALI

Serie D femminile: San Paolo – RIM Sport Cerveteri 2-3 (25/19 · 25/11 · 20/25 · 21/25 · 5/15)

Serie C maschile: Appio – RIM Sport Cerveteri 3-2 (25/27 · 20/25 · 25/21 · 25/22 · 15/10)