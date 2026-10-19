Quattro appuntamenti per l’iniziativa di promozione dei prodotti e territori dell’Alto Lazio realizzata dall’Azienda speciale nell’ambito del progetto della Camera di Commercio di Rieti Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Al via la nuova edizione degli showcooking virtuali organizzati dall’Azienda speciale Centro Italia nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura” della Camera di Commercio di Rieti Viterbo con giornaliste/i e blogger di tutta la penisola, dedicati alla valorizzazione dei prodotti e dei territori delle province del Reatino e della Tuscia. L’iniziativa, realizzata anche con il contributo della Regione Lazio, celebra le eccellenze enogastronomiche locali e i luoghi di produzione delle materie prime che rendono unico l’Alto Lazio. Particolare enfasi sarà data ai prodotti a marchio collettivo Marchio Tuscia Viterbese e REA Qualità Reatina.

I quattro showcooking, tutti virtuali e in diretta dalle pagine Facebook della Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dell’Azienda speciale Centro Italia, vedranno i/le giornaliste/i e i/le blogger impegnate/i, sotto la guida di chef esperti, nella preparazione di altrettante ricette che affondano le radici nella tradizione locale, lasciando anche spazio ad innovazione e fantasia. Saremo ospitati all’interno di ristoranti delle due province che hanno risposto al bando pubblicato dall’Azienda speciale Centro Italia mettendo a disposizione le proprie cucine professionali come “set” di questo nuovo ciclo di trasmissioni, ed i propri chef per la realizzazione in diretta dei piatti.

Il ciclo di incontri prenderà il via domani, martedì 20 ottobre 2026 alle ore 18:30, con la prima puntata dedicata alla provincia di Viterbo e alla preparazione delle dolci “Meringhe alla nocciola della Tuscia”, realizzate presso il Ristorante “La Bella Venere” di Caprarola (VT) a cura dello chef Ivan Tiani.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 18:00, portando sotto i riflettori le tipicità della provincia reatina attraverso una ricetta ricca di sapori: il “Tortellone tricolore della Sabina con crema di carciofi IGP e olio aromatizzato alla maggiorana”. A proporli sarà lo chef Patrizio Paolucci all’interno del Ristorante “Al Coccio Village” di Rieti.

Il viaggio del gusto proseguirà poi nel mese di novembre: giovedì 5 novembre 2026 alle ore 18:30 ci sposteremo alla Trattoria pizzeria enocacioteca “Il Moderno” di San Martino al Cimino (VT). Il terzo incontro, incentrato sui tradizionali “Spaghetti alla fanfarra”, vedrà all’opera lo chef Maurizio Grani.

A chiudere il programma sarà lo showcooking, previsto per martedì 10 novembre 2026 alle ore 18:30, durante il quale i partecipanti realizzeranno dei gustosi “Ravioli aperti a fezze con ristretto di pecorino e polvere di guanciale”, una preparazione che sintetizza ed esalta al meglio le materie prime storiche dell’area. Location di questo ultimo appuntamento sarà il Ristorante “Le Tre Porte – Cibo-turismo-cultura” di Rieti ed ai fornelli ci sarà lo chef Edoardo Isnenghi.

Le dirette saranno visibili dalla pagina Facebook della Camera di Commercio Rieti Viterbo https://www.facebook.com/cameracommerciorietiviterbo e dell’Azienda speciale Centro Italia https://www.facebook.com/aziendaspecialecentroitalia/.

Anche il pubblico social è invitato a partecipare, seguendo le indicazioni degli chef.

Per ulteriori informazioni: email promozione@aziendacentroitalia.it.