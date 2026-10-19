Si è così conclusa la 62ª Mostra mercato del Sedano nero e Sagra della salsiccia

NewTuscia – TREVI – Storici coltivatori da tre generazioni, dopo oltre quarant’anni di assenza dalla competizione, l’azienda agricola della famiglia di Francesco Baiocco torna in gara e conquista il primo posto nella classifica per il “Miglior produttore di Sedano Nero di Trevi 2026”. Il riconoscimento è stato assegnato davanti al caloroso pubblico arrivato in Piazza Mazzini in occasione della 62ª Mostra Mercato del Sedano Nero e Sagra della Salsiccia, promossa dalla Pro Trevi insieme al Consorzio del Sedano Nero di Trevi, presidio Slow Food.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del risultato ottenuto dopo oltre 40 anni di assenza da questa manifestazione. È stata una sorpresa che non ci aspettavamo, ma immensamente gradita. Un ringraziamento speciale va a mio padre, sempre presente al mio fianco: nonostante una stagione resa particolarmente difficile dal caldo intenso, abbiamo fatto tutto il possibile per raggiungere il miglior traguardo possibile, e alla fine il responso ci ha premiati”, ha dichiarato la famiglia Baiocco a margine della premiazione, felice di festeggiare insieme a figli e nipoti.

La valutazione della produzione esposta, coltivata negli orti delle Canapine, è stata affidata a una giuria specializzata guidata dall’agronomo Alvaro Paggi, presidente della Condotta Slow Food di Trevi. La giuria (composta dal dottor Maurizio Amoroso, membro del Consiglio direttivo regionale di Slow Food Umbria, Giuliana Piandoro, vicesegretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria, e la giornalista Maria Mazzoli), ha esaminato i prodotti in gara basandosi su parametri specifici quali dimensione, imbianchimento, stato sanitario e conformazione, per poi conferire la targa di vincitore. L’evento enogastronomico, condotto da Nerina Marzano, ha visto la partecipazione dell’assessore comunale all’Agricoltura Cinzia Speroni, sempre al fianco dei produttori affinché possano proseguire il percorso di tutela della coltivazione dell’antico seme secondo il disciplinare di produzione del sedano nero di Trevi.

“Siamo alla 62ª edizione della Mostra mercato del Sedano nero e della Sagra della salsiccia – ha commentato il sindaco Ferdinando Gemma – è un appuntamento davvero straordinario, potremmo dire un appuntamento storico, non solo per Trevi, ma anche a livello regionale e non solo. Oggi abbiamo premiato il miglior sedano, una delle eccellenze del nostro territorio, il sedano nero di Trevi. È stato costituito il Consorzio per valorizzare ancora di più questa eccellenza che insieme all’olio e al tartufo caratterizzano tutta la nostra comunità e quindi ne siamo davvero orgogliosi e fieri”.

La manifestazione si è chiusa con un’ampia affluenza di pubblico, che ha preso d’assalto le taverne e lo storico stand di bracieri fumanti allestito dalla Pro Trevi in piazza. Grande interesse anche per l’acquisto delle tipicità locali a base di Sedano Nero, esposte sotto le logge e nei punti vendita di uno dei borghi più belli d’Italia.