Spostare un uccello da compagnia oltre confine significa muoversi tra convenzioni internazionali sulle specie protette, standard di imballaggio e requisiti veterinari molto più severi di quelli previsti per cani e gatti.

NewTuscia – Chi vive con un pappagallo lo sa: non è un animale che si sposta con leggerezza. Sensibile allo stress, agli sbalzi di temperatura e alla qualità dell’aria, un uccello da compagnia affronta un volo internazionale in condizioni molto diverse da quelle di un cane o di un gatto. E sul piano normativo il quadro è ancora più articolato, perché a quello sanitario si aggiunge il capitolo della tutela delle specie protette.

La CITES: prima di tutto, quale specie

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate, nota come CITES, è applicata nell’Unione europea attraverso il regolamento (CE) 338/97, che classifica le specie in quattro allegati, dalla A alla D. Quasi tutti i pappagalli rientrano nella CITES: la maggior parte delle specie è inserita nell’Appendice II, corrispondente in Europa all’allegato B, mentre alcune sono nell’Appendice I, la più restrittiva, che in ambito europeo corrisponde all’allegato A. È il caso del pappagallo cenerino, spostato in Appendice I dal 2017, e di diverse specie di ara e cacatua.

Fanno eccezione alcune specie comunissime in cattività, escluse dalla Convenzione: il pappagallino ondulato, la calopsitta, il parrocchetto dal collare e l’inseparabile dal collo rosa. Per tutte le altre, il primo passo è ricostruire la documentazione di origine legale dell’animale, che sarà richiesta in ogni fase. Per uscire dall’Unione europea servono in genere una licenza di esportazione o riesportazione e, per molte destinazioni, un permesso di importazione rilasciato dal Paese di arrivo; per chi viaggia spesso con il proprio animale esiste anche un apposito certificato di proprietà personale. In Italia le pratiche fanno capo al Raggruppamento Carabinieri CITES, e i tempi di rilascio vanno calcolati in settimane.

Le certificazioni sanitarie

Il secondo binario è quello veterinario. Gli uccelli sono soggetti a controlli specifici legati soprattutto all’influenza aviaria e alla psittacosi, e i requisiti variano molto da Paese a Paese. Per rientrare nell’Unione europea da un Paese terzo, il regolamento delegato (UE) 2021/1933 prevede, tra le opzioni, un periodo di isolamento di trenta giorni prima della partenza oppure la vaccinazione contro l’influenza aviaria o test di laboratorio dedicati, oltre all’identificazione dell’animale con anello o microchip. Alcune destinazioni extra-europee impongono quarantene all’arrivo, mentre altre limitano fortemente l’ingresso di volatili da compagnia: verificarlo prima di qualsiasi prenotazione evita viaggi impossibili.

La gabbia: gli standard IATA

Le Live Animals Regulations della IATA, il riferimento adottato dalle compagnie aeree, definiscono con precisione le caratteristiche dei contenitori per uccelli. La gabbia da viaggio deve essere rigida, ben ventilata e dimensionata in modo che l’animale possa stare eretto senza toccare il soffitto con la testa, con posatoi bassi per garantire stabilità durante il volo. Mangiatoie e beverini devono essere fissati e accessibili dall’esterno, senza che sia necessario aprire il contenitore. Altalene e giochi vanno rimossi, perché in caso di turbolenza diventano un pericolo, e un parziale oscuramento aiuta a ridurre lo stress. All’esterno sono obbligatorie le etichette che segnalano la presenza di animali vivi e l’orientamento corretto del contenitore.

Un consiglio pratico che i veterinari aviari ripetono spesso: abituare il pappagallo alla gabbia da viaggio con diverse settimane di anticipo, lasciandola aperta nell’ambiente domestico. Un animale che conosce il proprio contenitore arriva a destinazione in condizioni decisamente migliori.

In volo: stiva pressurizzata e scelte di rotta

Molte compagnie non accettano uccelli in cabina, soprattutto sulle tratte internazionali, e il trasporto avviene quindi in stiva o come spedizione cargo. È fondamentale che il compartimento sia pressurizzato e a temperatura controllata, condizione garantita nelle aree destinate agli animali vivi ma da confermare sempre con il vettore. Sulle tratte lunghe vanno preferiti i voli diretti o con scali brevi, ed è bene evitare i periodi di caldo o freddo estremo, durante i quali diversi vettori sospendono il trasporto di animali.

Tra licenze CITES, certificazioni sanitarie, standard di imballaggio e regole delle singole compagnie, i margini di errore sono minimi. Per l’organizzazione di un trasferimento complesso è opportuno rivolgersi a operatori in grado di trasportare un pappagallo o altri uccelli via aereo in sicurezza, coordinando documentazione, prenotazioni e assistenza in partenza e all’arrivo. Per un animale che può vivere decenni accanto alla propria famiglia, è un investimento che vale ogni giorno di pianificazione.