Terme Salus Viterbo – Luiss Roma – 64 – 68

NewTuscia – VITERBO – Le Terme Salus cadono in casa contro la Luiss nel secondo impegno stagionale di serie B, pagando a caro prezzo un finale convulso in cui le ospiti si dimostrano più grintose e determinate.

Viterbo sembra avere le polveri bagnate in avvio, per oltre due minuti il punteggio delle biancoblù non si sblocca e arrivano solo palle perse ed errori al tiro che costringono coach Scaramuccia a chiamare timeout; la Luiss comunque non fa molto meglio, segnando solo tre punti dalla lunetta ma poi arrivano i canestri di Mancini e Streni che spingono le ospiti sul +7 (0-7) a 6’50” dalla fine del primo periodo.

Le difficoltà offensive delle Terme Salus proseguono ancora finchè non ci pensa Puggioni, con un bel canestro dalla media, a muovere per la prima volta il tabellone delle padrone di casa. E’ sempre la Luiss però a fare corsa di testa, soprattutto con la scatenata Corda che segna sette punti di fila per portare la sua squadra sul +9 (5-14). La difesa delle Terme Salus cresce improvvisamente di tono, arrivano recuperi che fruttano canestri facili per Bardarè e Mallo e, dopo un break interno di 7-1, è la panchina ospite a dover chiamare timeout sul 12-15 a un minuto dalla prima sirena.

I ritmi dell’attacco viterbese si alzano nel secondo periodo, Pirillo suona la carica con un gioco da tre punti, il capitano Pasquali segna da oltre l’arco e poi è Mallo, anche lei con un gioco da tre punti, a siglare la parità a quota 21. Il primo sorpasso viterbese (29-27) lo sigla Bardarè con un bel movimento sulla linea di fondo, bissato poco dopo per il 31-27. La Luiss però reagisce con la solita Corda e un paio di palloni recuperati in difesa che contribuiscono ad un parziale di 9-2 per il nuovo +3 romano (33-36). Gli ultimi minuti del secondo periodo confermano il vantaggio della Luiss che va al riposo sul +2 (36-38).

Al ritorno in campo c’è una nuova fiammata ospite, soprattutto con la scatenata Corda che segna sei punti di fila e cattura anche preziosi rimbalzi in attacco. Su un bel gioco a due finalizzato da Varone le ospiti volano in doppia cifra di vantaggio (38-48). Le Terme Salus si scuotono con Bardarè e Prosperi, dimezzano lo svantaggio con Pirillo ma falliscono molte occasioni per tornare davvero a contatto e sono ancora a -4 quando suona la sirena di fine terzo parziale.

L’energia difensiva di Ricci e le triple di Mallo e Prosperi valgono il -1 interno (58-59), gli ultimi minuti sono una battaglia di nervi e di fisico con Stanislavova che segna il vantaggio Terme Salus a poco più di due minuti dalla fine sul 62-61. La Luiss non molla, anzi piazza la tripla dall’angolo con Mengoli e poco dopo segna con Corda il canestro che vale la vittoria.

“Una partita intensa da parte di tutte e due le squadre – commenta coach Scaramuccia – in cui abbiamo fatto cose buone ma anche tanti errori e, più in generale, non siamo stati all’altezza della situazione. Dobbiamo lavorare molto sull’aspetto difensivo ma anche sull’attacco, nel finale loro sono state più pronte a cogliere le occasioni ed hanno vinto. Non ci dovevamo esaltare dopo la prima vittoria e non ci dobbiamo abbattere adesso, sono arrivate indicazioni importanti per noi e serve lavorarci per farci trovare pronti già dalla prossima trasferta contro Team Up”.

Terme Salus: Prosperi 6, Puggioni 4, Mallo 12, Paco, Pirillo 5, Bardarè 19, Pasquali 5, Albano 2, Douglas, Ricci, Gansou, Stanislavova 11. All. Maria Chiara Scaramuccia

Luiss Roma: Varone 4, Streni 10, Costato 9, Horters, Moroni, Sestito 4, Guarneri, Mengoli 6, Orsini, Mancini 7, Corda 26, Manzini. All. Schiano Di Cola

Arbitri: Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma (RM) e Andrea Leonetti di Manziana (RM)

Note: Tiri liberi Terme Salus 7/9, Luiss 8/13. Uscita per 5 falli Mancini (Luiss)

Parziali: primo quarto 12-17; secondo quarto 36-38; terzo quarto 50-54