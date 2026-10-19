Tempesta (presidente Ente Sagra): “Grazie a tutti, la nostra comunità sa fare squadra. Una manifestazione storico-rievocativa importante per tutti i Cimini”

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Un’ulteriore, grande affluenza di pubblico ha caratterizzato il weekend finale della 59ᵃ Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino (VT). Per un mese, la manifestazione storico-rievocativa ha animato la cittadina con una serie di eventi di spessore in grado di attirare elevata partecipazione, i quali le sono valsi il 15° posto su 256 nel bando per le rievocazioni storiche del Ministero della Cultura, oltre ad essere inserita nell’Albo delle rievocazioni della Regione Lazio.

Dal Palio delle Contrade al Corteo Storico, dal Convivium Secretum (confermato per il secondo anno su doppia serata viste le crescenti richieste) ai premi nazionali Vojola d’Oro e del Libro Storico “Fidelitas”, dalla rievocazione “Soriano tra storia e leggenda” (con il cantore di atmosfere medievali Gianluca Foresi, che inoltre ha accompagnato tutti gli eventi rievocativi in programma) ai giochi popolari, fino agli altri appuntamenti tradizionali e culturali, Soriano è stata ancora una volta protagonista.

“Ha vinto Soriano – commenta Antonio Tempesta, presidente dell’Ente Sagra delle Castagne – e ha vinto la Sagra, che non è una semplice festa, ma un viaggio nel tempo capace ogni anno di trasformare la città in palcoscenico a cielo aperto grazie alla cura e al vigore dei suoi momenti storico-rievocativi. Una partecipazione straordinaria, non solo percepita ma reale e concreta. Le piazze piene, le vie animate, i tanti visitatori arrivati da ogni parte d’Italia sono stati la dimostrazione di quanto questa manifestazione continui a crescere e ad essere apprezzata”.

L’Ente Sagra delle Castagne ringrazia l’Amministrazione comunale per la collaborazione e il sostegno, i presidenti di contrada ed i contradaioli, i volontari, le associazioni e le realtà locali e tutti coloro che con il proprio impegno hanno contribuito al successo dell’edizione 2026.

“Ognuno è stato parte fondamentale di un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità sorianese – aggiunge Tempesta – Una comunità che, quando sa fare squadra, è capace di realizzare qualcosa di elevato valore. Oggi possiamo guardare con orgoglio a quanto abbiamo costruito, consapevoli che il vero vincitore è stato il nome di Soriano e l’immagine presentata a migliaia di persone e al territorio dei Monti Cimini”.

Infine, il presidente dell’Ente Sagra delle Castagne sottolinea che “anche quest’anno, nonostante la presenza di numerose manifestazioni nello stesso periodo e nella stessa area, siamo riusciti a fare il pieno di pubblico. Questo ci rende fieri perché dimostra la qualità della nostra manifestazione, evidenziando il suo ruolo non solo per Soriano ma per l’intero territorio dei Cimini. Ora ci mettiamo al lavoro per realizzare nel 2027 un’indimenticabile 60ᵃ edizione”.

ENTE SAGRA DELLE CASTAGNE – SORIANO NEL CIMINO