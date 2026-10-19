NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Accelerano i prezzi delle case nella Capitale. Secondo l’indagine Fimaa-Confcommercio Roma e Lazio, riportata da Adnkronos, a fronte di una crescita media prevista del 2,3% per il 2026, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni registrano un aumento del 6,4% su base annua, con incrementi dell’8,3% per le nuove costruzioni e del 6% per gli immobili usati. Salgono anche gli affitti, cresciuti del 3,7% nel primo semestre.

“I romani rischiano di non potersi più permettere Roma. Mentre la rendita immobiliare cresce, salari e pensioni restano indietro. Per lavoratori, giovani e famiglie trovare un’abitazione a prezzi sostenibili diventa sempre più difficile”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea del Partito della Rifondazione Comunista e membro della Direzione nazionale del PRC.

“Chi lavora rischia di essere costretto ad allontanarsi sempre di più per trovare una casa accessibile, affrontando spostamenti quotidiani più lunghi e costosi. È un problema che riguarda anche altre grandi città italiane e richiede risposte nazionali”.

“Il Piano Casa del Governo Meloni è del tutto insufficiente. I 970 milioni previsti in cinque anni, in larga parte provenienti da stanziamenti già esistenti, non rappresentano la svolta annunciata. Servono investimenti aggiuntivi nell’edilizia residenziale pubblica, il recupero degli alloggi inutilizzati, sostegni agli affitti e misure contro la speculazione immobiliare”.

Anche il Campidoglio deve fare la propria parte, pur non avendo gli strumenti per regolamentare direttamente i prezzi del mercato immobiliare. Roma ha bisogno di accelerare il recupero degli alloggi pubblici inutilizzati, ampliare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e garantire che i processi di rigenerazione urbana non favoriscano l’espulsione dei residenti. Il diritto all’abitare deve diventare una priorità concreta delle politiche urbanistiche e sociali della Capitale, non restare subordinato alla valorizzazione immobiliare”.

“Roma non può diventare una città da comprare per investimento e da abbandonare per necessità. Il diritto dei romani a vivere nella propria città deve prevalere sulle logiche della rendita”, conclude Barbera.