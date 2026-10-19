NewTuscia – ROMA – “Il prossimo bilancio della Regione Lazio deve segnare un cambio di passo: dopo oltre un decennio di sacrifici fiscali è il momento di restituire risorse a lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e di rafforzare i servizi pubblici”. Lo comunica in una nota la Cgil di Roma e Lazio, che ha inviato le prime proposte per il confronto sulle politiche fiscali e di bilancio della Regione.

“La priorità è intervenire sull’addizionale regionale Irpef, eliminando la maggiorazione dello 0,5% su tutti gli scaglioni e rimodulando in maniera progressiva quella dell’1,6% con l’obiettivo di riportare l’aliquota all’1,23% fino a 28mila euro di reddito imponibile e costruire una progressività più equa per i redditi successivi. Per oltre un decennio lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati del Lazio hanno sostenuto il piano di rientro sanitario a costo di enormi sacrifici. Ora è i debiti sono finiti non hanno più ragione di esistere le maggiorazioni.”

“Accanto alla riduzione delle tasse chiediamo il blocco degli aumenti delle tariffe dei servizi pubblici locali, il congelamento dei costi del trasporto pubblico per residenti e pendolari, il rafforzamento delle agevolazioni e misure specifiche contro il caro bollette. Con un’inflazione che a settembre ha raggiunto il 4,2% e l’aumento dei prezzi energetici, il rischio è che in autunno le famiglie del Lazio debbano sostenere almeno 500 euro di maggiori costi”.

“Servono inoltre un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni nella sanità per abbattere le liste d’attesa, più risorse per la non autosufficienza e l’assistenza domiciliare, investimenti sul diritto alla casa e il rifinanziamento dei fondi per affitti e morosità incolpevole. Chiediamo anche maggiori risorse per il personale regionale e per adeguare appalti, contratti di servizio e forniture all’inflazione e ai rinnovi dei contratti nazionali, evitando che l’aumento dei costi si traduca in meno servizi o meno occupazione”.

“Il bilancio deve infine sostenere buona occupazione, formazione, sviluppo e riconversione industriale, contrastare il caporalato e rendere strutturali gli interventi per affrontare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute e sulla sicurezza di chi lavora. Su queste proposte chiediamo alla Regione di aprire rapidamente un confronto con le organizzazioni sindacali”, conclude la Cgil di Roma e Lazio.

Cgil Roma Lazio