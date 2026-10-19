Il Comitato Pendolari Orte e il Comitato Pendolari Teverina denunciano il sovraffollamento dei treni pomeridiani di ritorno da Roma per Orte e chiedono interventi migliorativi della qualita’ del servizio ferroviario regionale

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Il Comitato Pendolari Orte e Il Comitato Pendolari Teverina tornano nuovamente sull’argomento del sovraffollamento dei treni, già affrontato più volte in passato.

I treni del pomeriggio dalle 14:20, da Roma verso Orte, sono strapieni. Nonostante il nuovo materiale rotabile destinato a collegare Roma con Foligno (regionale n. 4514), con più posti a sedere, negli ultimi giorni tale treno viaggia spesso con persone in piedi.

Secondo i Comitati una soluzione al problema sarebbe riportare in direttissima il regionale 4530 per Viterbo. Attualmente tale treno, instradato in linea lenta tra Roma e Orte, viaggia quasi vuoto. I pendolari nella fascia tra le 17 e le 18 tendono a riversarsi sul regionale n. 4514 per Foligno o sul regionale n. 4160 per Firenze, per arrivare prima possibile a casa.

Anche il regionale per Firenze, che viaggia con materiale rotabile vecchio, è generalmente strapieno.

Per tornare a condizioni di viaggio accettabili e consentire che il tragitto sia in sicurezza, i Comitati dei pendolari chiedono di ristabilire il regionale 4530 sulla linea direttissima, eventualmente anticipando la partenza tra i due regionali per Foligno e per Firenze.

Tale intervento permetterebbe ai viaggiatori di raggiungere Viterbo, capoluogo di provincia, con 30-35 minuti in meno.

Altra richiesta di intervento finalizzata a risolvere il problema di eccessivo affollamento, riguarda anche il regionale 4153 in partenza da Orte per Roma alle 12:16.

Da gennaio 2025 tale treno proveniente da Ancona raccoglie ad Orte i viaggiatori provenienti da Firenze in quanto il regionale 4101 da Firenze – che fino ad allora proseguiva per Roma – finisce la corsa ad Orte.

Spesso deve intervenire la Polizia Ferroviaria per far ripartire il treno, preso letteralmente all’assalto dai viaggiatori del regionale 4101 diretti a Roma.

In ultimo, sempre per un discorso di snellimento dei treni provenienti da Roma nel pomeriggio, i Comitati chiedono che il regionale 4104, attualmente in partenza da Orte per Firenze alle 15:26, venga ripristinato con partenza almeno da Roma Tiburtina alle ore 15.

Le richieste del Comitato Pendolari Orte e del Comitato Pendolari Teverina si chiudono con un invito a Trenitalia: “Fate sì che lavoratori, studenti e turisti tornino a viaggiare almeno seduti!”