NewTuscia – VITERBO – Incidente a Viterbo. Nella mattina di oggi, lunedì 19 ottobre, due auto si sono scontrate tra viale Trento e piazzale Gramsci.

Una delle persone coinvolte, un uomo di 64 anni è stato portato al Santa Rosa, dove essendo le sue condizioni molto gravi, è deceduto.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i paramedici con un’ambulanza e un’automedica, praticando le manovre di rianimazione per poi trasportare l’uomo ferito in ospedale. Presente anche la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico che ha subito pesanti rallentamenti neo pressi dell’incrocio.

Per il momento le dinamiche dei fatti sono ancora al vaglio, tuttavia tra le ipotesi da verificare c’è quella di un malore che potrebbe aver colpito il 64enne.