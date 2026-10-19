Educare, riconoscere e prevenire la violenza per costruire una rinnovata cultura del rispetto

NewTuscia – ROMA – Si svolgerá presso Sala Nassirya del Senato della Repubblica la presentazione di “Mai più silenzi – Educare, riconoscere e prevenire per una rinnovata cultura del rispetto”, il docufilm ideato, scritto e diretto da Roberta Mucci, dedicato al tema della violenza contro le donne e alla necessità di promuovere una concreta cultura della prevenzione e del rispetto.

Il documentario affronta il fenomeno del femminicidio andando oltre la dimensione del fatto di cronaca, per interrogarsi sulle dinamiche, sui segnali e sulle zone d’ombra che spesso precedono la violenza. Attraverso testimonianze e contributi di autorevoli esponenti del mondo della magistratura, della cultura, del diritto e della comunicazione, “Mai più silenzi” si propone come uno strumento di sensibilizzazione ed educazione, rivolto in particolare alle nuove generazioni.

All’incontro interverranno l’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere, Michela Cinquilli, avvocato canonista e moderatrice dell’incontro, Michele Lippiello, Ufficiale Superiore addetto al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Ministero dell’Università e della Ricerca e Direttore editoriale della rivista Sicurezza e Giustizia, Roberta Mucci, autrice, regista e produttrice del docufilm, Jacqueline Monica Magi, giudice penale del dibattimento presso il Tribunale di Pistoia e docente di criminologia e diritto penale in master universitari, Enrico Vanzina, sceneggiatore, produttore, scrittore e regista, Mons. Gianni Fusco, docente presso l’Università LUMSA e avvocato della Rota Romana, e Federico Vianelli, avvocato cassazionista e già vice Presidente e componente della Scuola Superiore della Magistratura.

Particolarmente significativo il contributo delle diverse professionalità presenti che permetteranno di affrontare il tema della violenza di genere da prospettive differenti e complementari, sottolineando l’importanza di una rete capace di intervenire non soltanto dopo la violenza, ma soprattutto prima che essa si manifesti.

Il messaggio centrale dell’iniziativa è chiaro: prevenire significa educare, riconoscere i segnali e non rimanere in silenzio.

La violenza contro le donne non può essere considerata una questione privata né esclusivamente un fenomeno di cronaca. È una responsabilità collettiva che richiede consapevolezza, formazione, ascolto e collaborazione tra istituzioni, mondo della scuola, professionisti, famiglie e società civile.

La presentazione di “Mai più silenzi” al Senato rappresenta quindi un momento di confronto e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di trasformare la denuncia in consapevolezza e la consapevolezza in prevenzione.

Perché rompere il silenzio significa già iniziare a cambiare la cultura che rende possibile la violenza.

“Mai più silenzi” si propone come un progetto educativo e culturale affinché il rispetto, la responsabilità e la capacità di riconoscere la violenza diventino patrimonio condiviso, soprattutto tra le giovani generazioni.