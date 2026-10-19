NewTuscia – ROMA – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di consolidamento della scarpata, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia Porto e Civitavecchia nord, verso Roma, nei seguenti giorni:

-dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia Porto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Civitavecchia sud;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, anticipare l’uscita allo svincolo di Monte Romano, sulla Roma-Tarquinia, percorrere la SS1 Aurelia bis verso Viterbo e la SS675 in direzione Orte ed entrare in A1 ad Orte.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.